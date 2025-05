Tu si que vales, cast (di nuovo) rivoluzionato: chi lascia e chi arriva, grandi novità

Arrivano clamorose novità per il programma più seguito in assoluto sulle reti Mediaset. Tenetevi forte e proseguite la lettura.

Ha undici anni portati benissimo, se si considerano gli ascolti. Capita, però, che anche un programma che continua ‘a tirare’ abbia bisogna di una bella rinfrescata. Un po’ come avviene nelle nostre case che seppur belle e curate ogni tanto necessitano di ritocchi, magari per il solo gusto di cambiare.

Soprattutto capita ad un programma quando questo è ideato e condotto da una ‘numero uno’ come Maria De Filippi, per il mondo Tv Lady Perfezione. Allora diventa tutto più logico anche se non ancora completamente comprensibile. Infatti come si fa a migliorare un programma che settimanalmente aumenta gli ascolti relegando la pur nobile concorrenza ad una posizione sempre subalterna?

Anche in questo caso la risposta metterebbe in difficoltà chiunque. Meno Maria De Filippi. Insieme ai suoi più stretti collaboratori sta ridisegnando il suo talent e nel frattempo, tanto per portarsi un po’ avanti con il lavoro, si è già aggiudicato un fuoriclasse in vista della prossima edizione. Il progetto 2025 parte da questo nome nuovo attorno al quale ruoteranno tutte le altre novità.

Arrivi e partenze, come il titolo di una delle prime trasmissioni Rai, caratterizzeranno il prossimo Tu si que vales. Cresce la curiosità, monta a dismisura la voglia di conoscere il nome nuovo e chi, per la legge dei numeri, gli dovrà fare necessariamente posto. Ed intanto Lady Perfezione continua incessantemente a prendere appunti.

Il nuovo ingresso ‘stellare’ di Tu si que vales

Il punto di forza, dei tanti presenti, di Tu si que vales è, senza dubbiò la sua giuria. Un Dream Team composto da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli.

Il grande acquisto primaverile messo in cassaforte da Maria De Filippi si chiama Paolo di nome e Bonolis di cognome. Un giurato che ‘spacca’ ed in grado di cambiare completamente i connotati non soltanto della giuria stessa ma dell’intero talent. Un ingresso che potrebbe cambiare anche la scelta dei talentuosi protagonisti. Una presenza come quella di Paolo Bonolis sta infatti inducendo gli autori ad una profonda riflessione.

Non solo talenti in grado di saper cantare o ballare ma soggetti più eccentrici, magari surreali, in linea con il personaggio Bonolis e con i programmi da lui condotti. Un simile terremoto. evidentemente, non può lasciare tutto così com’è. L’entrata a bomba di Paolo Bonolis presuppone un’uscita pesante. Non sarà Luciana Littizzetto che fonti vicine agli autori danno per confermata in vista della stagione 2025.

Più facile l’addio di Gerry Scotti, presente fin dalla prima edizione, che potrebbe essere attratto da nuovi progetti, ovviamente targati Mediaset. Un Tu si que vales con dentro Paolo Bonolis non è una buona nuova per Milly Carlucci che da anni prova disperatamente ad opporre resistenza alla corazzata di Maria De Filippi. Attendiamoci, però, una risposta per le rime da parte di Lady Rai. E che vinca la migliore.