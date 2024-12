Il colore Pantone 2025 sarà protagonista del trucco occhi. Il Mocha Mousse è caldo, naturale e incredibilmente perfetto.

Ogni anno, ci sono nuovi colori e tendenze che emergono nel mondo della bellezza. Il 2025, ovviamente, non fa eccezione e, tra le novità più eccezionali, spicca il colore Pantone dell’anno che promette di diventare protagonista indiscusso, per quanto riguarda il make-up occhi.

Questo colore dona audacia e magia al look quotidiano. Se siete pronte a trasformare il trucco occhi in un eccezionale spettacolo, questo è decisamente il momento giusto per farlo. Scopriamo il trucco occhi da sogno, il colore Pantone 2025, ovvero la nuova tendenza Mocha Mousse che sorprenderà tutti.

Mocha Mousse, il colore Pantone 2025 per un trucco occhi mozzafiato

Il Mocha Mousse è il colore Pantone 2025, che rappresenta la tendenza beauty imperdibile del nuovo anno. È una sfumatura elegante e calda, creata con un mix tra tonalità della terra e semplice marrone. Questa nuance si adatta a ogni occasione e tipo di incarnato. Il Mocha Mousse è perfetto per creare un make-up raffinato, che va bene sia per eventi serali che per un look quotidiano.

Il Pantone 2025, in poche parole, richiama i colori della terra e i toni naturali e questo lo tende praticamente perfetto per ogni stagione. Il Mocha Mousse è un colore perfetto per i capelli, per i capi di abbigliamento, gli accessori, le unghie e anche il make-up labbra, viso e occhi, ovviamente. Ha la capacità di fondersi ad altri colori, ma è anche perfetto in look monocromatici.

Come abbinare il Pantone 17-1230 per un trucco impeccabile

Il Mocha Mousse è, per la precisione, il Pantone 17-1230, che ricorda sì i colori della terra, ma anche quelli del cioccolato, del cacao e del caffè. La prima cosa da fare è, ovviamente, quella di preparare la pelle per il trucco con una skincare accurata, applicando un primer liquido per poter uniformare al meglio la texture della pelle. Per creare un look sofisticato con il Mocha Mousse per quanto riguarda gli occhi, le possibilità sono davvero infinite. Applicate, quindi, l’ombretto Mocha Mousse sulla palpebra mobile, così da realizzare una base calda che sia omogenea. Sfumate, quindi, un ombretto marrone scuro in quella che è la piega dell’occhio.

Per un po’ di luminosità, un ombretto oro o champagne nell’angolo dell’occhio interno è l’ideale. Per concludere con il trucco occhi con il colore Pantone 2025, utilizzate un eyeliner nero o marrone che possa mantenere un finish naturale e un mascara volumizzante, che doni profondità allo sguardo. Con il Mocha Mousse, semplicità ed eleganza si fondono alla perfezione per un look senza tempo che enfatizzi la bellezza naturale. Scoprite di più anche sul trucco per occhi marroni e lo smokey eyes cioccolato.