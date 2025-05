Anticipazioni Tradimento: in fin di vita, non c’è scampo per lei

Chi si trova a dover lottare tra la vita e la morte? Andiamo a vedere le anticipazioni per quanto riguarda la nostra amata soap opera.

Ogni giorno possiamo assistere ad un nuovo appuntamento, oltre al prime time che avviene una volta alla settimana. La soap turca, Tradimento, è davvero molto seguita e gli appuntamenti sono tantissimi. Noi oggi ti vogliamo indicare che cosa ci sarà nelle prossime puntate e chi si troverà a lottare tra la vita e la morte.

Sembra davvero incredibile ma non si aspetteremo assolutamente una situazione così delicata e tragica allo stesso momento. Quindi, non ci perdiamo in troppe chiacchiere e scopriamo nel dettaglio le anticipazioni.

Tradimento: le anticipazioni shock su chi è in pericolo di vita

Quello alla quale assisteremo a brevissimo è un qualcosa alla quale non siamo assolutamente preparati che avrà anche un finale molto particolare. Iniziamo dicendo che Ipek e Serra avranno una discussione molto animata. La prima ha dato ospitalità ad Oltan durante la sua fuga ma Serra non capisce il comportamento nei confronti di Neva.

Ecco che Ipek si trova costretta a cacciarla via. Ovviamente non le piace il trattamento che ha ricevuto da Ipek ed inizia a dire che lei è invidiosa perché è in dolce attesa di Tolga mentre Oltan non è riuscita. Queste parole saranno l’inizio della fine. La discussione diventerà infuocata e continua anche sul pianerottolo della casa.

Accade, quindi, l’impensabile. Ipek spinge Serra e la donna cade dalle scale! Tutto il vicinato, in pochissimo tempo, arriva sentendo le urla di Ipek. Anche Ara, che, capendo la situazione, come prima cosa va a vedere le telecamere di sicurezza. Si vede nitidamente che Ipek spinge Serra. Ecco che scarica il video su una pennetta USB e lo cancella dal sistema.

Nel mentre, Ipek e Neva, vanno in ospedale per capire le condizioni di Serra. La prima ha paura che le telecamere hanno ripreso tutto ma Neva le dice di stare molto tranquilla. Il motivo? Solamente due giorni prima aveva chiesto all’amministratore di condominio se poteva controllare un cane che abbaia sempre davanti il suo ingresso ma l’uomo gli ha detto che non funzionavano.

Ipek, fortunatamente, dopo queste parole si tranquillizza. Una volta arrivate in ospedale, dopo pochissimo arriva anche Azra. Ipek cerca di capire come ha scoperto l’accaduto e lei risponde che in casa ha trovato la polizia sulla scena del crimine. La donna non è a conoscenza che Azra ha il video dove si vede l’accaduto.

Serra, intanto, lotta per la vita ma un arresto cardiaco purtroppo non riesce a farla sopravvivere. Perde la vita per via della fatale caduta. Che cosa succederà adesso? Ancora non possiamo saperlo ma siamo certi che ci saranno moltissimi colpi di scena ad attenderci!