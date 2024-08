Se hai gli occhi marroni, scopri quali sono i colori di tendenza di questa stagione e le tecniche di make-up per valorizzarli al massimo con il trucco.

Gli occhi marroni sono tra i più versatili e affascinanti, capaci di riflettere una vasta gamma di sfumature e tonalità: la loro naturale profondità offre infinite possibilità di trucco, dalle tonalità più sobrie a quelle più audaci.

Il trucco da provare per chi ha gli occhi marroni spazia tra look naturali e luminosi, fino a quelli più drammatici e intensi. Ecco quali sono i trend più in voga del momento e come puoi replicarli per valorizzare al massimo i tuoi occhi.

Occhi marroni, le tonalità giuste per esaltarli con il trucco

Il bronze makeup per occhi marroni è perfetto per un look mozzafiato e uno sguardo magnetico. Le tonalità calde come il terracotta, il rame e l’arancio bruciato sono ideali per un trucco che metta in risalto gli occhi marroni. Questi colori si sposano magnificamente con la profondità dell’iride, creando un contrasto che illumina lo sguardo.

Ecco come procedere: applica un ombretto terracotta su tutta la palpebra mobile, sfumando verso l’esterno. Aggiungi un tocco di rame al centro della palpebra per un effetto luce. Puoi definire l’occhio con un eyeliner marrone scuro o bronzo e completare il trucco con un mascara marrone o nero, per dare profondità senza appesantire.

Le sfumature di viola e borgogna

Il viola è il colore complementare del marrone, il che significa che crea un contrasto che rende lo sguardo irresistibile. Questa stagione sono particolarmente di moda le tonalità lavanda, borgogna e prugna. Scegli un ombretto in uno di questi colori e applicalo su tutta la palpebra mobile.

Sfuma con un marrone caldo nella piega dell’occhio. Definisci la linea delle ciglia con un eyeliner viola scuro o borgogna per un look sofisticato. Per un make up più intenso opta per uno smokey eye viola scuro, sfumando bene i bordi per un effetto fumoso e seducente.

Lo smokey eye classico per occhi marroni

Il classico smokey eye non passa mai di moda, e sugli occhi marroni è un trucco particolarmente seducente. Le tonalità di nero, grigio e marrone creano un look intenso e misterioso. Inizia con un ombretto nero o grigio scuro sulla palpebra mobile, sfumandolo verso l’esterno e nella piega dell’occhio.

Usa un marrone più chiaro per sfumare i bordi e ammorbidire il look.Applica un eyeliner nero lungo la linea delle ciglia e sfuma leggermente per un effetto smokey. Completa con un mascara volumizzante e, se vuoi, aggiungi ciglia finte per un look ancora più intenso.

Trucco effetto metallizzato per occhi marroni

Il trucco metallizzato è una delle tendenze più glam del momento. Riflessi dorati, bronzo e argento sono perfetti per creare un look che attira l’attenzione senza essere eccessivo.

Applica un ombretto metallizzato dorato o bronzo su tutta la palpebra. Per un effetto ancora più luminoso usa un ombretto liquido o un pigmento pressato. Aggiungi un tocco di ombretto metallizzato anche sotto la linea delle ciglia inferiori per un effetto avvolgente. Per un look davvero contemporaneo, applica un gloss trasparente sull’ombretto per un effetto bagnato.

Usa gli ombretti monocromatici

L’uso di un solo colore su tutta la palpebra è un trend che sta tornando in auge, soprattutto con tonalità audaci come il blu elettrico, il verde smeraldo o il rosso mattone.

Questo look minimalista ma d’effetto è perfetto per far risaltare gli occhi marroni. Scegli una tonalità che ami e applicala uniformemente su tutta la palpebra mobile. Sfuma i bordi per un look più morbido e naturale. Completa il look con un eyeliner sottile e un mascara nero, per dare definizione senza distrarre dall’ombretto.

Trucco naturale e luminoso per occhi marroni

Il “no-makeup makeup” continua a essere una delle tendenze più forti, soprattutto per chi cerca un look fresco e naturale. Per gli occhi marroni, il segreto è usare tonalità neutre ma luminose, che esaltino senza appesantire. Come applicarlo? Inizia dalla base, scegliendo un ombretto beige o champagne per illuminare la palpebra.

Sfuma un colore leggermente più scuro nella piega dell’occhio per creare dimensione. Applica poi un tocco di illuminante nell’angolo interno dell’occhio e sotto l’arcata sopracciliare. Mantieni le sopracciglia ben definite e naturali per incorniciare il viso ed esaltare lo sguardo.

Occhi marroni, il trucco con eyeliner grafico

L’eyeliner grafico è un trend audace che gioca con linee e forme inusuali. Questo look è perfetto per chi ha occhi marroni, perché il contrasto tra il nero intenso e il marrone naturale dell’iride crea un effetto magnetico.

Usa un eyeliner in gel o liquido per disegnare linee precise. Puoi optare per un classico cat-eye, oppure sperimentare con forme geometriche o doppie linee. Se vuoi osare, prova con un cat-eye fluo con eyeliner colorati come il blu cobalto o il verde smeraldo, che si abbinano perfettamente con gli occhi marroni. Mantieni il resto del trucco minimale per far risaltare l’eyeliner.

Ciglia XXL

Le ciglia sono protagoniste assolute quest’anno: lunghe, voluminose e drammatiche incorniciano lo sguardo e danno un tocco glamour anche al look più semplice. Scegli un mascara volumizzante e allungante. Applica più strati, concentrandoti soprattutto sulle ciglia centrali per aprire lo sguardo.

Se vuoi un effetto ancora più intenso prova con ciglia finte, preferendo modelli che diano lunghezza senza sembrare troppo artificiali. Non dimenticare di usare un primer per ciglia prima del mascara per un effetto più duraturo e intenso.

Gioca con i colori e le texture, sperimenta con gli eyeliner e non aver paura di mettere in risalto la bellezza naturale dei tuoi occhi marroni: ci sono tante tendenze che ti aspettano per farti brillare!