Uomini e Donne: sul trono arriva la corteggiatrice più discussa? Parla l’esperto

Sul trono della prossima stagione di Uomini e Donne, arriverà la corteggiatrice più discussa? Dopo i rumors, arrivano le parole dell’esperto.

La stagione di Uomini e Donne è agli sgoccioli, ma già si pensa a quello che accadrà nella prossima stagione. Come ogni anno, dopo la lunga pausa estiva, il programma di Maria De Filippi tornerà ufficialmente in onda a settembre con il parterre del trono over con nuove dame e nuovi cavalieri ma anche nuovi tronisti. L’obiettivo della redazione è quello di scegliere protagonisti del trono classico che siano effettivamente alla ricerca dell’amore e che siano in grado di portare a termine il trono.

Nella stagione che sta per concludersi, infatti, ben tre tronisti hanno lasciato il programma dopo varie segnalazioni ovvero Alessio Pecorelli, Michele Longobardi e Chiara Pompei. Francesca Sorrentino, invece, sul punto di abbandonare a sua volta la trasmissione non avendo trovato il ragazzo giusto, è andata via con Gianluca Costantino con cui, però, la storia non è mai iniziata.

Le uniche scelte e le uniche coppie che sono effettivamente formate sono quelle di Martina De Ioannon e Ciro Solimeno e Gianmarco Steri e Cristina Ferrara. Proprio dal trono di quest’ultimo potrebbe arrivare la tronista del prossimo anno.

Uomini e Donne: il nome della redazione per il trono classico

Uomini e donne andrà in vacanza dal 30 maggio 2025, giorno dell’ultima puntata e tornerà in onda solo a settembre. Tuttavia, come ogni anno, le registrazioni cominceranno a fine agosto sia per il trono over che per il trono classico. Intorno a quest’ultimo c’è tanta curiosità e, nonostante manchi ancora tanto, sul web, stanno spuntano i primi nomi di quelli che potrebbero essere i nuovi tronisti.

Se per gli uomini c’è ancora un grande punto interrogativo, per il trono rosa stanno già spuntando i primi nomi. Secondo le prime indiscrezioni, Maria De Filippi starebbe provando a convincere Francesca Tocca, tornata single di recente dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro, ma il nome più probabile è quello di un’ex corteggiatrice.

Salgono sempre di più le quotazioni di Nadia Di Diodato, corteggiatrice di Gianmarco Steri a cui il tronista ha preferito Cristina Ferrara. A soli 24 anni, Nadia ha dimostrato di avere un carattere forte e deciso e, secondo quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni, esperto del mondo di Uomini e Donne, la redazione starebbe pensando seriamente a lei per il trono.

Per il momento, tuttavia, non c’è ancora nulla di certo. L’estate, infatti, sarà fondamentale per capire chi potrebbe arrivare sul trono dove potrebbero esserci anche protagonisti di Temptation Island 2025, in onda a fine giugno su canale 5.