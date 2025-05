Tradimento, lo spoiler che arriva dalla Turchia gela tutti: cosa scopre Tolga

Dalle anticipazioni provenienti dalla Turchia scopriamo un evento che cambierà per sempre la vita di Tolga e di Selin: d’ora in poi il loro rapporto non sarà più lo stesso.

Relazioni d’amore impetuose, tradimenti passionali, intrighi, sotterfugi e vendette, sono il carburante che alimenta la sceneggiatura di Il Tradimento, ennesima serie tv turca che riesce a conquistare il pubblico italiano su Mediaset e che in questi giorni è tra i programmi televisivi più seguiti su Mediaset.

I colpi di scena non sono esauriti e nelle prossime puntate gli spettatori si troveranno di fronte ad una situazione spiazzante, in grado di farli saltare dal divano. Protagonista e vittima di questo plot twist è Tolga, uno dei personaggi più positivi e amati di tutta la soap che vivrà un vero e proprio incubo senza riuscire a spiegarsi cosa stia effettivamente capitando.

Avevamo lasciato Tolga e Selin in un confronto drammatico che aveva spinto la donna – completamente fuori da ogni grazia divina – a minacciare l’amato con una pistola e infine a sparargli. Il colpo inferto all’amato non è stato letale, ma dopo quanto successo Selin è finita in carcere e Tolga in ospedale per avere salva la vita.

Se Selin è sembrata sicura del fatto suo nel lanciare accuse ai danni dell’amato e nell’accusarlo di averla tradita con Serra, Tolga sembra spiazzato dalla reazione furente dell’amata, come se non sapesse bene di cosa stesse parlando, come se fosse vittima di una trappola ordita proprio da Serra.

Tolga scopre di essere veramente il padre del figlio che Serra porta in grembo

La povera Selin sta vivendo da tempo una situazione drammatica, dopo aver perso il figlio che portava in grembo ha subito un esaurimento nervoso e per questo motivo è stata ricoverata in un reparto psichiatrico. Tolga che ha i sensi di colpa per ciò che le è capitato, una sera torna a casa e da fondo alle bottiglie di alcol finché lo stato alterato non lo porta a gettarsi in stato di semi incoscienza sul divano.

Di quella situazione approfitta Serra, la quale si finge Oylum e lo seduce, inducendolo ad avere un rapporto con lei. La mattina successiva Tolga non ricorderà nulla di ciò che è successo. Qualche settimana dopo Serra scopre di essere rimasta incinta, sa che il figlio è di Tolga e malignamente lo confida a Selin.

In preda alla furia, Selin prende una pistola e spara Tolga. Quando questo si riprende decide di andare in carcere per chiedere spiegazioni a Selin e lei lo accusa di averla tradita con Serra e di aver scelto di avere un figlio con lei. Completamente stordito dalla rivelazione, l’uomo si reca dal padre per cercare una soluzione, convinto che Serra stia mentendo e che stia cercando di rovinargli la vita.

Solo in parte ha ragione, perché se è vero che l’intento è rovinargli la vita e allontanarlo da Selin, la parte sulla paternità è vera e lo conferma il test del DNA che il padre di Tolga ha richiesto per il feto. Il risultato non lascia dubbi, il DNA del nascituro è al 99,9% compatibile con quello del figlio.