Come preparare la pelle al sole ed evitare macchie e scottature

Durante la bella stagione, bastano pochi passaggi per garantire una maggiore protezione alla pelle esposta ai raggi solari.

Primavera ed estate sono sinonimo di belle giornate all’aria aperta e, naturalmente, sole. Spesso ci si dimentica, però, che è necessario preparare al meglio la pelle all’esposizione solare. Certamente, il sole è un alleato di vitamina D e umore. Allo stesso modo, però, può provocare danni alla pelle.

Per questa ragione, è molto importante fare prevenzione così da non incorrere in scottature, macchie, invecchiamento precoce e altri disturbi legati alla pelle. Scopriamo come preparare la pelle al sole nel modo corretto ed evitare macchie e scottature.

I consigli per la pelle al sole: preparazione, integratori, protezione solare e tutto quello che c’è da sapere

Per proteggere la pelle e avere una bella abbronzatura, è necessario seguire alcuni consigli prima di esporre la pelle al sole estivo. Ecco come agire in tempo e cosa sapere di preparazione, integratori, protezione solare e molto altro.

Inizia con un’esfoliazione leggera: questa è utilissima per rimuovere le cellule morte. È possibile farla un paio di volte a settimana, prima di procedere con l’esposizione solare. Idrata la pelle ogni giorno: l’idratazione non deve mai mancare. Questa, infatti, difende la pelle, la idrata – appunto – e la nutre anche, a seconda della composizione della crema. Mangia frutta, verdura e bevi acqua: altrettanto importante è bere almeno due litri di acqua al giorno, mangiare frutta e verdura ricche di acqua ed evitare caffè, alcol, sale e tutto ciò che disidrata. Non devono mancare vitamina C, vitamina E, betacarotene e licopene che si trovano in alimenti come verdure a foglia verde, pomodori, carote e albicocche. Assumi integratori: oltre a una buona alimentazione, è possibile ricorrere a integratori solari per proteggere maggiormente la pelle. Opta per quelli di vitamina A, vitamina E, betacarotene, selenio e zinco, di aiuto anche per la produzione di melanina. Utilizza una protezione solare: questa va applicata circa mezz’ora prima dell’esposizione solare e deve essere riapplicata ogni due ore circa, oltre che dopo i bagni. Non dimenticare di passarla anche su mani, collo, orecchie e piedi. Segui un’esposizione graduale: cerca di evitare le ore più calde della giornata, esponendoti gradualmente.

Prendersi cura della propria pelle non è soltanto una questione estetica, ma anche e soprattutto di salute. Serve davvero poco per cercare di evitare scottature, macchie e l’invecchiamento cutaneo. Scopri di più anche sulla skincare minimalista e sulle maschere viso.