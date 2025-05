Maschere viso: come scegliere la migliore per la tua pelle e quando usarla davvero

Scopriamo come scegliere la maschera viso in base alle esigenze della nostra pelle. Sembra semplicissimo ma non lo è!

Quando ci vogliamo coccolare dopo un periodo di stress, oppure vogliamo dire addio ai puntini neri, ci sono delle maschere perfette che ci aiutano a stare bene. Noi oggi ti vogliamo proprio aiutare a fare una scelta corretta in base alla tua vera necessità. Siamo quasi certi che spesso hai fatto quella che avevi in casa ma il risultato non è stato da WOW!

Ecco quindi che ti consigliamo di prendere nota e di iniziare ad utilizzare la maschera che ti occorre facendo la scelta migliore per la tua pelle. Quindi, non ci perdiamo in chiacchiere ma andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare, o meglio scegliere, di volta in volta in base alla nostra esigenza.

Maschere viso, come scegliere veramente la soluzione migliore per noi

Le maschere per il viso sono quel momento di cura extra che vogliamo donare alla nostra pelle, una sorta di coccola che possiamo concederci quando vogliamo stare bene. Diciamo che, dovremmo inserirle nella nostra routinne skincare ma non è sempre possibile farlo, ovviamente. Ci sono maschere per tutte le esigenze e necessità.

Alcune fanno effetto in poco tempo, altri richiedono tempi di posa maggiori. Ovviamente, in base al risultato che vogliamo ottenere dobbiamo assolutamente scegliere la maschera indicata se vogliamo un effetto come dall’estetista. Ma iniziamo subito, senza dilungarci, nei vari tipi di maschere che esistono in commercio.

Le maschere viso idratanti, sono la scelta migliore se la nostra pelle è molto secca e se abbiamo qualche segno d’espressione marcato. Ma non solamente, ci aiutano anche se abbiamo qualche piccolo rossore. Al loro interno hanno ingredienti nutritivi e restitutivi come l’acido iualuronico o le ceramidi.

Sono un trattamento sos che possiamo fare la sera prima di un evento importante il giorno seguente. Se poi la nostra pelle é estremamente arida, in casi eccezionali possiamo utilizzarla come prema giorno! Passiamo alla maschere esfolianti. Loro sono un toccasana se ci vediamo affaticate o con il viso spento.

Ci aiutano ad illuminare e schiarire anche alcune macchie o segni di iperpigmentazione, migliorando anche il tono della pelle/ Al loro interno hanno ingredienti com AHA/BHA che calmano e nutrono la pelle. Maschere viso purificanti. Loro hanno un solo obiettivo, dire addio a brufoletti e comedoni. Sono perfette per dire addio al sebo in eccesso.

Vanno, solitamente, lasciate in posa per poco tempo. Una volta terminate sarebbe perfetto vaporizzare dell’acqua termale per far si che la nostra pelle non perda troppa elasticità. Arriviamo alle maschere viso antirughe. Il loro compito è ben chiaro, rassodare, rimpolpare e tonificare la pelle. Hanno delle texture super nutrienti e ci aiutano con il passare degli anni.

Come possiamo immaginare sono super consigliate dopo aver spento un po’ di candeline. Le maschere per i puntini neri sono la scelta giusta anche da adolescenti. Possiamo dire addio ad accumuli di sebo, batteri e cheratina che rendono la nostra pelle impura. Applichiamole in modo particolare nella famosa zona T, ovvero mento, naso e fronte.

Si trovano anche in versione peel-off o sotto forma di patch. Dipende da noi cosa vogliamo utilizzare o come ci troviamo meglio. Le maschere viso illuminanti sono la soluzione se viviamo in città ed il nostro colorito è sempre spento. Possiamo aiutarci anche con la doppia detersione ma una maschera è un vero e proprio boost.

Penultimo consiglio. Le maschere naturali anti irritazioni. Sono la scelta giusta se abbiamo macchie rosse, secchezza estrema e pizzicore alla pelle. Al loro interno, come possiamo immaginare, hanno elementi calmanti e lenitivi per la pelle come camomilla o tè verde. Ultimo consiglio, le maschere per la pelle grassa.

Solitamente le scegliamo per la pelle spessa e che si lucida facilmente. Vanno applicate uno massimo due volte alla settimana perché hanno un buon potere astringente ed opacizzante e stimolano il turnover di cellule riequilibrando il sebo. Adesso che conosci tutti i tipi di maschere in commercio non potrai più sbagliare il tuo prossimo acquisto in alcun modo!