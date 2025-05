Re Carlo, arriva la decisione clamorosa: “Mai successo prima”

Da poco è arrivata una decisione drastica e senza precedenti da Re Carlo che non ha potuto non lasciare tutti senza fiato.

Sono tempi senz’altro difficili per Re Carlo. Il sovrano inglese sta attraversando uno dei periodi più drammatici della sua vita, tra la malattia che lo ha colpito (una particolare forma di cancro) e la ruttura di ogni rapporto con il figlio secondogenito Harry in seguito al suo allontamento volontario dalla Royal Family (insieme alla moglie Meghan Markle).

Il Re sta attualmente seguendo un programma molto fitto di terapie ma non ha certo rinunciato a governare il suo Paese, anzi. La sua agenda è rimasta sorprendentemente piena di impegni, tanto che molti hanno iniziato a preoccuparsi del fatto che il sovrano si stia sovraccaricando di compiti in un momento in cui dovrebbe invece rilassarsi e riposarsi.

Ma Carlo, d’altronde, è sempre stato così, ligio ai suoi doveri. Un atteggiamento che ormai fa parte di lui ma di cui lui stesso riconosce i limiti, tanto da aver avvertito il figlio erede al trono William di non commettere i suoi stessi errori e restare più tempo accanto alla sua famiglia.

In questo periodo in cui sembrano davvero succederne di tutti i colori (è recente un’altra frecciata lanciata da Harry alla Famiglia Reale, più o meno volontariamente), Carlo ha preso una decisione molto importante. Che prevedibilmente ha stupito gran parte del popolo inglese e non solo.

Carlo, la decisione drastica che sorprende tutti

Stando alle ultime notizie, Re Carlo sarebbe giunto in Canada, dove terrà un importantissimo discorso in qualità di Capo di Stato al Parlamento. Carlo era già stato 19 volte in Canada, ma stavolta ci sarebbe qualcosa di molto diverso.

Molti infatti hanno subito pensato al tempismo con cui Carlo ha fatto la scelta di visitare il Canada e tenere un discorso da Capo di Stato, dato che solo poche settimane fa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva espresso la volontà di annettere il Canada come 51° Stato.

Secondo alcuni, dunque, la decisione di Re Carlo di approdare in Canada e tenere un discorso sarebbe una dimostrazione di come sia lui a tenere saldamente il Paese sotto “controllo” (dato che il Canada è membro del Commonweath). Un chiaro avvertimento, sempre secondo alcuni, lanciato a Donad Trump sul fatto di “tenersi lontano” dal Paese.

Insomma, stando a questi rumors, anche in questa situazione molto spinosa Carlo avrebbe deciso di agire in modo sottile quanto elegante, facendo sentire la sua voce senza bisogno di “urlare”. Ma bastera?