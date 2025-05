Il pavimento tradizionale è ormai superato: la nuova tendenza in fatto di arredamento è un ritorno al passato

Andiamo a vedere insieme qual’è la nuova tendenza per quanto riguarda il pavimento. Rimarrai un po’ sorpreso nello scoprire di cosa si tratta.

Con l’arrivo della primavera prima, e dell’estate poi, tutto noi abbiamo una voglia incredibile di cambiare alcuni aspetti nelle nostre case. Magari vogliamo cambiare le tende, oppure alcuni mobili ma se vogliamo o, dobbiamo, fare i lavori in casa che cosa possiamo scegliere per avere un pavimento super alla moda?

Noi oggi ti vogliamo suggerire un qualcosa di molto particolare e che quasi sicuramente non ti aspetti. Quindi, scorri le prossime righe e prendi nota per avere una casa bellissima ma senza spendere un capitale!

Addio al solito pavimento, ecco cosa scegliere per essere top

Come in tutte le cose ci sono mode anche per quanto riguarda l’arredamento delle case. Il problema è che poi abbiamo paura di spendere troppo per cambiare qualche dettaglio o, se dobbiamo, rifare il pavimento. Noi oggi i vogliamo mostrare la nuova tendenza per quanto riguarda sia il pavimento ma non solamente.

Quest’anno tornano varie cose che sono andate per la maggiore negli scorsi anni. Iniziamo con questa sorta di rinascita delle tendenze partendo dal pavimento. Di che cosa parliamo? La moda arriva da un classico senza tempo che abbiamo visto per anni nelle case e poi dimenticato. Il mitico pavimento a scacchi torna prepotentemente di moda! Ottimo sia per gli interni che per gli esterni.

Ci permette di dare una nuova vita alla casa e, allo stesso tempo, di avere quel tocco di eleganza che lo caratterizza da sempre. Possiamo personalizzarlo in base alle nostre esigenze, quindi, ampie immagini, bianco e nero, oppure i colori che meglio si addicano alla nostra casa. Un’altra tendenza molto interessante sono le lampade in carta di riso.

Questo tipo particolare di lampada ci permette di avere una grandissima luce e si ispira al mondo giapponese. La luce calda trasforma la nostra casa in un luogo di relax come non mai. Grazie a questo mondo magico dal quale prende ispirazione ci permette di connetterci con la natura. Un terzo grandissimo ritorno sono i mobili in rattan.

Andavano per la maggiore negli anni ’50 e ’70. Sono super leggeri e se associati a dettagli in vetro o metallo rendono la nostra casa un mix di stili davvero incredibile. Come le case che vediamo nelle riviste di arredamento e che tanto amiamo. Quindi, se vuoi cambiare solo qualche dettaglio o il pavimento, sai che cosa sta andando per la maggiore e non puoi certamente tirarti indietro!