Aeroporto, scattano nuove sanzioni: tutti i divieti attivi da quest’anno (rischi centinaia di euro di multa)

Scopri le nuove sanzioni aeroportuali di 120 euro: se commetti questo sbaglio corri un grosso rischio.

A partire dal 2025, gli aeroporti e le compagnie aeree sono diventati molto più severi per quanto riguarda alcuni errori commessi dai passeggeri. Sono state infatti implementate le sanzioni per quanti vengono trovati a non rispettare le norme di viaggio.

Tali misure, che includono multe significative, sono volte a migliorare l’efficienza operativa e ridurre i ritardi, molto spesso causati da passeggeri che non si presentano in tempo o che non seguono correttamente le procedure di imbarco. Fra le principali introduzioni, spicca una multa di 120 euro.

Come fare per evitare una multa da 120 euro quando si vola

Quando si acquista un biglietto aereo, nell’email contenente la carta di imbarco, i passeggeri vengono invitati a presentarsi in aeroporto tre ore prima dell’imbarco. Tuttavia, nonostante questa richiesta sono in molti i passeggeri a presentarsi in ritardo al check-in o al gate. Questo può rallentare le procedure di imbarco, creando problemi sia al personale di terra che a quello di volo, oltre che, ovviamente, agli altri passeggeri.

Per arginare queste problematiche, sono state introdotte una serie di sanzioni che prevedono una multa fino a 120 euro per numerose violazioni, tra cui il ritardo nel check-in e il ritardo di arrivo al gate. Gli aeroporti chiedono infatti ai passeggeri di completare le procedure di chek-in entro un intervallo predefinito, chi non riesce a rispettare queste tempistiche, potrebbe incorrere in pesanti sanzioni.

Si tratta di una situazione che interessa particolarmente coloro che completano tali operazioni in aeroporto, molti scali stanno infatti eliminando progressivamente questa possibilità, invitando i passeggeri a completare queste operazioni online.

I passeggeri sono poi invitati a presentarsi al gate tra 30 e 40 minuti prima dell’orario di partenza del volo, un ritardo in questa fase può, come abbiamo visto, influire negativamente sull’intero processo di imbarco, riducendo così l’efficienza globale. Per questo motivo, sono previste sanzioni per i ritardi al gate.

Potrà sembrare strano, ma capita che alcuni passeggeri acquistino i biglietti per poi non presentarsi al gate. Questa eventualità è nota come No-Show , avviene quando il passeggero non effettua la cancellazione del proprio volo in anticipo oppure non avverte la compagnia aerea della propria assenza, ed’è passibile di multa.

Per evitare tali sanzioni, è essenziale seguire le nuove disposizioni riguardo al check-in e all’utilizzo delle carte d’imbarco. Regole più restrittive circondano anche il bagaglio a mano. Molti aeroporti hanno ridotto le dimensioni e il peso consentiti per il bagaglio gratuito.