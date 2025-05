Muffin sgonfi? Gli errori comuni da non commettere per una ricetta perfetta

Preparare i muffin non è difficile come può sembrare, ma ci sono alcuni errori da non fare per evitare che si sgonfino.

I muffin sono tra i dolci più amati da sempre. Graditi a tutte le età, il loro sapore varia in base agli ingredienti utilizzati che danno vita a ricette sempre nuove e tutte da provare. Scegliere di realizzarli anche a casa permette di poterli gustare tutte le volte che li desideriamo, potendoli offrire anche agli amici. Può capitare di fare degli errori che portano i muffin a non venire come si vorrebbe.

I muffin, ad esempio, potrebbero risultare sgonfi. Il problema si può verificare con molti dolci ma, nel caso dei muffin e per via della loro cupola, può accadere più facilmente. Per fortuna, non si tratta di un errore irrimediabile. Muffin sgonfi? Scopriamo quali sono gli errori comuni da non commettere per una ricetta perfetta.

Come non far sgonfiare i muffin: cosa sapere su cottura, impasto e altro

Seguire una ricetta passo dopo passo aiuta, senza alcun dubbio, a preparare degli ottimi muffin. Potrebbero, però, verificarsi degli errori che ne compromettono la riuscita. Perché i muffin sono gommosi, ad esempio? Magari, appena sfornati sembrano perfetti e, invece, sono muffin crudi dentro o che perdono di volume, velocemente. La preparazione dei muffin è molto facile e richiede appena quindici minuti, oltre a circa venti minuti di cottura. Ecco come non far sgonfiare i muffin e cosa sapere su cottura, impasto e altro, oltre agli ingredienti per sei muffin.

Ingredienti:

75 grammi di zucchero di canna

1 uovo

110 grammi di farina 00

60 millilitri di yogurt vegetale

55 grammi di margarina

1 cucchiaino di estratto di vaniglia, cannella o scorza di limone grattugiata

30 millilitri di latte vegetale a temperatura ambiente

1 pizzico di sale

½ cucchiaino di lievito per dolci

½ cucchiaino di bicarbonato

Preparazione:

Per quanto riguarda la cottura dei muffin, forno statico o ventilato? Preriscalda il forno statico a 180°. Mescola gli ingredienti in una ciotola, ovvero la farina, il lievito per dolci, sale e bicarbonato. In un’altra ciotola, sbatti un uovo con lo zucchero di canna, a cui aggiungere la margarina. Continua a mescolare fino a ottenere una crema liscia. Aggiungi latte, yogurt e vaniglia, cannella o scorza di limone grattugiata, continuando a mescolare. Versa l’impasto nei pirottini per ¾ della capienza. Cuoci a 180° per venti minuti circa. Come capire se i muffin sono cotti? Fai la prova dello stecchino. Fai raffreddare per cinque minuti, prima di trasferirli.

Ecco, invece, i passi falsi da non compiere mai per sfornare muffin gonfi e più golosi che mai.

Troppo lievito nell’impasto: quando il muffin cresce troppo, il rischio è che la parte superiore si crepi fino a rompersi. Se ciò avviene, il muffin si spacca facendo uscire dell’aria che lo porterà a sgonfiarsi. È, quindi, molto importante controllare la quantità di lievito da usare. Spesso, infatti, questa è la causa principale dei muffin che si sgonfiano. Cottura a temperature troppo alte: un altro errore comune e spesso dettato dalla fretta è quello di cuocere i muffin a temperature troppo alte. Anche in questo caso, il rischio è di far indurire la parte più alta – ovvero, la cupoletta – che, una volta spaccata, farà fuoriuscire tutta l’aria. Il risultato – inutile dirlo – sarà quello di un muffin privo della sua aria e costretto ad afflosciarsi. Apertura del forno durante la cottura: un errore che fanno in tanti – e a prescindere dal dolce preparato – è quella di aprire lo sportello del forno durante la cottura. Ciò porta a una variazione della temperatura che può portare un dolce non ancora stabile ad afflosciarsi su se stesso, motivo per cui è molto importante resistere alla curiosità e limitarsi a controllare la crescita dei muffin da dietro lo sportello. A tal proposito, per andare sul sicuro è meglio spegnere il forno e lasciare i muffin ancora per una decina di minuti.

Evitando questi errori, si potrà contare su muffin in grado di gonfiarsi quanto serve. Se, ormai, il danno è stato fatto, però, prima di buttarli ci sono delle piccole astuzie che si possono mettere in pratica per godere, comunque, dei dolcetti appena sfornati. Quando i muffin sono ben cotti si possono, infatti, aprire le cupole e per farcire con della crema che andrà a riempire. Se le cupole sono rovinate, si possono tagliar via per creare delle tartine dolci con la parte restante dei muffin. Scopri anche come rimediare alla pasta frolla appiccicosa e come sostituire il lievito nelle torte.