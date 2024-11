Potrebbe capitare di non avere in casa del lievito e di voler fare una torta. Ci sono soluzioni semplici e immediate, a cui poter ricorrere.

Il lievito è un ingrediente che non può mancare da diverse ricette: basti pensare alle torte o alle pizze. Questo, infatti, consente di ottenere una consistenza leggera e soffice. Se, però, non avete lievito in casa o decidete di volerlo sostituire – magari per intolleranze alimentari – c’è una soluzione pratica e veloce.

Il lievito naturale può essere sostituito da opzioni senza glutine. Del resto, cosa c’è di meglio della preparazione di una buona torta? Come detto, in cucina ci sono sempre soluzioni utili per evitare sprechi. Scopriamo, quindi, come sostituire il lievito nelle torte.

Come sostituire il lievito per dolci senza bicarbonato

Che il lievito per dolci sia uno degli ingredienti principali per la riuscita di una buona torta è una cosa che sanno tutti. Dopotutto, la prerogativa principale di questa tipologia di dolce è proprio quella di essere soffice, morbida e buona da masticare. Ad ogni modo, si tratta di un procedimento molto facile e veloce.

Se in casa non avete lievito per dolci e non avete neppure del bicarbonato, potete ricorrere a 5 grammi di ammoniaca per dolci. Si tratta di una soluzione utile – e insapore, ovviamente – anche se la lievitazione non sarà, purtroppo, altissima. In pasticceria, l’ammoniaca per dolci viene utilizzata per la preparazione dei biscotti.

Come sostituire il lievito per dolci con il bicarbonato

Come sostituire il lievito per dolci con il bicarbonato, invece? È possibile ricorrere a una delle seguenti soluzioni:

1 cucchiaio di bicarbonato e 30 millilitri di aceto di mele ;

; 1 cucchiaio di bicarbonato e 30 millilitri di succo di limone ;

; 1 cucchiaio di bicarbonato e 8 grammi di cremor tartaro ;

; 1 cucchiaio di bicarbonato e 60 grammi di yogurt ;

; 1 cucchiaino di bicarbonato e 4 albumi montati.

Come fare, quindi? Vi basterà mescolare gli ingredienti di una di queste soluzioni e aggiungerli, poi, alla fine della vostra ricetta. Una volta fatto, ovviamente, amalgamate bene il tutto e infornate. In tutti i casi, comunque, ricordate che potete anche completare l’aromatizzazione della ricetta della vostra torta con della buccia di arancia o di limone, oltre che con della vanillina o semi di una bacca di vaniglia. Non dimenticate di scoprire ricette gustose come quella della Chiffon Cake o del ciambellone.