La ricetta del ciambellone della nonna morbido e soffice

Profumato e morbido, il ciambellone della nonna è uno dei dolci più squisiti che ci riporta indietro alla nostra infanzia.

La ricetta del ciambellone morbido e soffice è più facile di quanto si creda! Si tratta di un dolce apprezzato da moltissime persone. Tanti di noi sono affezionati a questo classico dolce che, molto spesso, ci ricorda l’infanzia, portandoci alla mente ricordi felici e cucine profumate.

È possibile preparare il sofficissimo ciambellone della nonna con alcune variazioni. Ma come fare per preparare questo dolce fatto in casa? Scopriamo insieme la ricetta del ciambellone della nonna.

La ricetta del ciambellone della nonna: il ciambellone tradizionale

La ricetta del ciambellone della nonna è semplice e garantisce un impasto soffice e morbido. È un dolce che – come le torte facili per la colazione o la chiffon cake – può essere gustato sia a merenda che a colazione. Genuino e classico, si prepara ricorrendo a degli ingredienti semplici. Come detto, la preparazione del ciambellone della nonna è facile, occorrono quindici minuti più quaranta minuti per la cottura e va bene per sei persone. Ecco gli ingredienti, ma non dimenticate di procurarvi uno stampo a ciambella da venti centimetri.

Ingredienti:

200 grammi di farina 00

50 millilitri di olio di semi

150 grammi di zucchero

50 grammi di fecola di patate

1 bustina di lievito in polvere per dolci

4 uova

50 millilitri di latte

Preparazione:

Per preparare il ciambellone della nonna, dividete gli albumi e i tuorli. Una volta fatto ciò, riponete i tuorli in una ciotola aggiungendo lo zucchero e montando, quindi, gli ingredienti con le fruste elettriche. Quando gli ingredienti insieme diventeranno abbastanza soffici, aggiungete olio e latte. Aggiungete anche la fecola, la farina e il lievito da setacciare e mescolare fino al raggiungimento di un impasto cremoso. Montate gli albumi e aggiungete il tutto al composto precedente poco alla volta. Versate, quindi, l’impasto nello stampo imburrato e infarinato precedentemente. Cuocete in forno statico a 180° per quaranta minuti circa. Sfornate e fate raffreddare, prima di rimuovere il ciambellone della nonna dallo stampo.

Il ciambellone della nonna può essere preparato anche con gocce di cioccolato, cacao, scorza o succo di arancia o di limone o con farina di riso invece della classica farina 00. Per quanto riguarda la conservazione, infine, il ciambellone della nonna si può conservare per quattro giorni circa, ma coperto da pellicola.