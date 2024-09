Chiffon Cake: la ricetta originale al limone

Deliziosa e soffice torta di origine americana, la Chiffon Cake può essere preparata seguendo la ricetta originale al limone.

Dolce leggero e dalla inconfondibile consistenza spugnosa, la Chiffon Cake è una torta che ha origine negli Stati Uniti dove ha iniziato a conquistare i palati grazie alla sua versatilità, ma anche e soprattutto alla sua semplicità. Il suo segreto è la combinazione di ingredienti freschi e una preparazione in grado di dare vita a un dessert perfetto per tutte le occasioni.

Sia che per coccolarsi un po’ in un freddo pomeriggio autunnale-invernale che per festeggiare momenti speciali, la Chiffon Cake è una delizia morbidissima di cui non potrete fare a meno. Scopriamo insieme la ricetta originale della Chiffon Cake al limone.

La ricetta originale della Chiffon Cake al limone

Tra le torte facili per la colazione da scegliere, è possibile preparare la gustosissima torta chiffon o Chiffon Cake al limone. Leggera e soffice come uno chiffon – ecco perché è questo il suo nome – è tanto buona quanto facile da preparare. Si tratta di una torta deliziosa ed elegante, il cui profumo al limone non potrà far altro che conquistarvi. La preparazione richiede venticinque minuti circa, mentre la cottura un’ora. Naturalmente, munitevi di uno stampo (meglio se di dieci centimetri di altezza e ventuno centimetri di diametro). Ecco gli ingredienti per otto persone.

Ingredienti:

290 grammi farina 00

300 grammi di zucchero extrafine

120 grammi di olio di semi di girasole

200 grammi di acqua

385 grammi di uova biologiche (sono circa sei uova)

1 limone non trattato (la scorza)

8 grammi di cremor tartaro

1 baccello di vaniglia

16 grammi di lievito in polvere per dolci

2 grammi di sale fino

Zucchero a velo q.b.

Preparazione:

Iniziate con il setacciare la farina all’interno di una ciotola, a cui aggiungere anche lievito e zucchero. Una volta fatto ciò, aggiungete il sale e continuate a mescolare con un cucchiaio. Passate, quindi, alle uova, separando tuorli e albumi in due ciotole. Mettete gli albumi in frigo e aggiungete l’olio di semi, l’acqua – a temperatura ambiente – e la scorza grattugiata del limone – potete conservare i limoni tagliati – ai tuorli. Estraete i semi dalla bacca di vaniglia, incidendola con un coltellino e aggiungete tutto ai tuorli. Iniziate, quindi, a sbattete il composto utilizzando una frusta fino a raggiungere una crema omogenea. Versate tutto all’interno delle ciotole con le polveri, mescolando con una frusta per ottenere un composto liscio. Montate gli albumi freddi e, quando questi saranno diventati spumosi, aggiungete il cremor tartaro setacciando il tutto e procedendo con la frusta. Trasferite, quindi, una parte all’interno dell’impasto con i tuorli, mescolando velocemente e aggiungendo, quindi, gli albumi rimasti poco per volta. Versate, delicatamente, l’impasto nello stampo imburrato e infarinato e infornate in forno statico preriscaldato a 160° per un’ora circa. Aspettate una decina di minuti prima di capovolgere lo stampo, una volta terminata la cottura e attendete che la torta sia fredda, prima di eliminarlo del tutto. Infine, spolverate con zucchero a velo e bon appétit!

Ricordate di fare la prova dello stecchino prima di sfornare la torta, così da verificarne la cottura. È possibile preparare delle varianti della Chiffon Cake, anche al cioccolato – guarnendola, magari, con della glassa – alla frutta o con ciò che più vi piace. La Chiffon Cake può essere conservata per circa tre giorni.