Tradimento, cosa accadrà nella seconda stagione? La scoperta di Guzide

Andiamo a vedere in anteprima che cosa ci attende per quanto riguarda la seconda stagione della nostra amatissima serie turca.

Ogni giorno abbiamo modo di vedere una nuova puntata che ci permette di conoscere meglio la vera storia che ruota attorno al nostro programma preferito del pomeriggio, ma non solamente, anzi! Purtroppo però sono state prodotte in Turchia solamente due stagioni e di conseguenza ci stiamo avvicinando piano piano al momento finale.

La seconda stagione infatti sta per iniziare a brevissimo. Ma entriamo nel dettaglio, in anteprima, di quello che accadrà a Guzide. I colpi di scena qui non mancano mai assolutamente!

Tradimento, le nuove puntate lasciano senza parole

Le trame per la prossima stagione si fanno via via sempre più avvincenti. Ecco quindi che rimanere incollati al piccolo schermo in ogni messa in onda è assolutamente facilissimo. Ma non ci perdiamo in troppe chiacchiere e vediamo che cosa ci attende nei prossimi appuntamenti. Iniziamo dicendo che Oltan si avvicinerà sempre di più ad Ipek.

Selin, intanto, viene chiusa in una clinica psichiatrica dopo la morte prematura della piccola Zeynep, ovvero la bambina di appena tre mesi che avevano adottato da pochissimo. Ipek non dice a nessuno del suo avvicinamento con il noto imprenditore ma confesserà tutto alla sua ex balia, Neva, che sarà d’accordo con la giovane nel provare rancore nei confronti di Guzide.

Oltan, durante una vacanza con la sua nuova compagna, scopre che lei ritiene responsabile Guzide della prematura scomparsa della madre. Ma, allo stesso tempo, confessa di voler vivere il suo nuovo amore alla luce del sole, senza doversi più nascondere da nessuno. Una decisione che alla giovane non piace molto ma che deve accettare.

Il motivo? Nazan ha deciso di prendersi qualche giorno di vacanza e si trova nello stesso albergo di Oltan. Li vede insieme e capisce che sono una coppia e non è una casualità. Ovviamente, appena rientra Nazan si reca immediatamente da Guzide a comunicare quello che ha scoperto. La madre di Oylum rimane senza parole ma capisce che la giovane sta architettando qualcosa.

Come andrà a finire? Per il momento ancora non lo sappiamo ma siamo assolutamente certi di una cosa che i colpi di scena e le immagini che ci lasciano senza fiato non tarderanno ad arrivare anche perché ci aspetta un finale della serie davvero al cardiopalma. Godiamoci ogni messa in onda pomeridiana otre a quella in prime time su Canale 5.