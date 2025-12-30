Affronta l’inverno con queste creme per le mani secche, sono le migliori in circolazione

L’inverno è arrivato e con lui anche il freddo. Uno dei problemi principali è quello della pelle secca, le mani in particolare sono messe a dura prova.

Non importa che indossiate sempre i guanti, le mani durante l’inverno vengono martoriate dal freddo. La pelle è secca e dolorante, in alcuni casi, quelli più gravi, le cuticole sanguinano e questo rende complesso svolgere anche delle normali attività.

Bisogna ricordarsi di usare sempre una buona crema idratante ma non tutte sono adatte allo scopo, alcune di loro sono acqua fresca. Vi citiamo i prodotti che abbiamo trovato più performanti e che ci hanno salvato le mani in passato, e soprattutto che continuiamo a ricomprare.

Le migliori creme mani per combattere l’inverno e avere sempre mani morbide e sane

Perché questa stagione è così dura per le mani? L’aria, sia interna che esterna, è più secca rispetto ad altri periodi dell’anno e spesso c’è vento. Questo, unito al freddo, può privare la pelle della sua naturale idratazione. Se non la reintegrate, potreste trovarvi nei guai (e anche le vostre mani).

Se hai già iniziato a notare i primi segni di secchezza alle mani, non preoccuparti: esistono molte creme dense e pesanti che possono risolvere rapidamente il problema. Dai grandi contenitori da tenere sul tavolo da toeletta alle lozioni da viaggio da portare sempre con sé in borsa, queste creme per le mani possono rendere la pelle secca e screpolata un lontano ricordo.

La crema idratante CeraVe è densa, questo consente di stenderla efficacemente anche sulle zone più ostinate e desquamate. Sfrutta il potere dell’acido ialuronico, delle ceramidi e della tecnologia MVE brevettata da CeraVe per idratare in profondità la pelle, rafforzandone al contempo la barriera protettiva. È sicura per le pelli a tendenza eczematosa e non ostruisce i pori. Personalmente la uso molto di frequente e l’ho scoperta durante un freddissimo periodo a New York quindi è decisamente approvata e consigliata.

Combattere le mani secche e screpolate è un impegno che dura tutto il giorno, ecco perché una crema da tenere sempre in borsa è essenziale. La crema al burro di karité di L’Occitane è una delle preferite per la sua formula densa e la consistenza non grassa. Si assorbe rapidamente, quindi non rimarrai con le mani sporche di crema dopo l’applicazione.

Desideri un’esperienza da spa mentre idrati la pelle? La crema Hand Relief di Aveda ha un aroma agrumato che dona una sensazione di benessere, mentre la lozione è ricca e nutriente. Contiene olio di andiroba per un’idratazione a lunga durata.

Quando la situazione è davvero critica, affidati a O’Keeffe’s. Questa crema è una soluzione concentrata, studiata appositamente per mani screpolate e secche. Questo set include la crema per tutti i giorni, insieme a un trattamento notturno specifico per rigenerare rapidamente la pelle.

La Roche-Posay ha ideato la sua crema mani Cicaplast per avvolgere la pelle come se indossassi dei guanti, trattenendo l’idratazione e rinforzando la barriera naturale della pelle. Si assorbe rapidamente e non risulta appiccicosa o appiccicosa una volta applicata.

Moroccanoil è più noto per i suoi prodotti per capelli, ma il marchio offre anche una ricca crema mani. Questa lozione utilizza una miscela di cacao, burro di karité e olio di Argan per un’esperienza intensamente idratante. Anche il profumo delicato è paradisiaco.

La crema mani di OUAI è un balsamo denso che utilizza olio di cocco, burro di murumuru e burro di karité per idratare le mani in ogni modo possibile. Il delicato profumo di violetta e gardenia è un piacevole tocco in più.

Burt’s Bees contiene olio di vinaccioli e miele per offrire un’idratazione intensa quando ne hai più bisogno. La lozione è densa, ma si assorbe facilmente. È inoltre priva di parabeni, petrolati e ftalati.

La crema Clarins è pensata per essere utilizzata su tutte le mani, unghie comprese. La crema è sorprendentemente leggera, ma non lesina in efficacia grazie all’elevato contenuto di burro di karité. Applicala generosamente durante il giorno.