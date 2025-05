Caterina Balivo ha ceduto al ritocchino estetico? La conduttrice rompe il silenzio e svela la verità

La conduttrice di Secondigliano è compagnia gradita del pubblico di Rai Uno. Una bellezza per molti ‘sospetta’ e che spinge a porgere sempre la medesima domanda.

Il primo pomeriggio per i telespettatori di Rai Uno ha i connotati, nonché il bellissimo sorriso, di Caterina Balivo. Alle ore 14.05, minuto più minuto meno, scatta l’appuntamento con la sua La volta buona.

La conduttrice campana accoglie nel suo salotto i protagonisti del mondo dello spettacolo e dell’attualità in genere. Chiacchierate amabili che però non sono mai fine a sé stesse ma che, al contrario, provano ad entrare più nel profondo, andando a toccare le corde più intime, quali gli affetti, le delusioni e le speranze dei suoi ospiti.

Una capacità che appartiene tutta a Caterina Balivo, ovvero quella di saper trovare sempre la chiave giusta per aprire il cuore dei suoi interlocutori. Una capacità naturale ma anche affinata dallo studio e dalla sempre salutare gavetta. La partecipazione di Caterina Balivo al concorso di Miss Italia è datato 1999 ha rappresentato soltanto il punto di partenza della sua vita professionale. La nostra diciannovenne protagonista rappresentava la sua regione, la Campania.

Una partecipazione che le ha fruttato il terzo posto finale e che, soprattutto, le ha spalancato le porte della Tv. E’ entrata in Rai ed ha iniziato a muovere i suoi primi convincenti passi. Gli esordi come valletta per passare poi al ruolo di inviata ed infine conduttrice di programmi minori. Tutto fieno messo dentro nella grande cascina dell’esperienza. La Caterina Balivo di oggi, spigliata, sicura di sé e sempre convincente è il frutto di quel crogiolo di esperienze iniziali.

Caterina Balivo ha fatto ricorso al bisturi? La sua risposta è chiara

Tanta professionalità, non soltanto l’indiscutibile bellezza, dietro il successo di Caterina Balivo. Ma anche la conduttrice di Secondigliano ha dovuto rispondere alla fatidica, nonché spesso ripetitiva, domanda se avesse mai ceduto alla tentazione del bisturi.

Un dubbio stillato da Striscia la notizia in seguito ad un servizio dal titolo Baby Botox, dedicato a tutti coloro che si sono affidati, fin da giovanissimi, alle sapienti e restauratrici mani di chirurghi estetici per toccare, o ritoccare, labbra, viso ed altre parti del corpo. Intervenuta a La vita in diretta come ospite di Alberto Matano la conduttrice campana ha risposto per le rime alle insinuazioni del tg satirico di Antonio Ricci.

“Un po’ di tempo fa uscì un servizio di Striscia la Notizia in cui si diceva che mi ero rifatta naso, seno e labbra. Non ho mai risposto perché ho detto “vabbè è un tg satirico, cosa devo rispondere?” Sapete quante volte mi trovo messaggi con scritto: “Ah ti sei rifatta, aveva ragione Striscia”. No, sono bella così. Ormai siamo talmente ossessionati che si pensa che una donna di spettacolo sia per forza rifatta”.

La speranza di Caterina Balivo è che tale chiara risposta possa sortire l’effetto sperato e che non si torni più a parlare dei suoi presunti ritocchini estetici. Ma forse è proprio lei, Caterina Balivo, a non crederci per prima.