Anticipazioni turche Tradimento: lacrime per Güzide, cambia tutto

Tradimento, tra Güzide e Dündar un colpo di scena cambia totalmente le carte in tavola: la rivelazione sorprende tutto.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Tradimento mostreranno un nuovo aspetto del legame tra Güzide e Dündar. La donna è più determinata che mai a recuperare il rapporto con Dündar, suo figlio biologico. I due si ritroveranno infatti faccia a faccia e dopo un test del DNA scopriranno la verità sul loro vero legame.

Tuttavia, nonostante le analisi siano più chiare che mai, l’incontro tra i due non sarà dei più facili, sopratutto considerando le incomprensioni iniziali che hanno caratterizzato la loro relazione. La difficile dinamica tra madre e figlio tuttavia potrebbe avere una svolta in un momento molto cruciale: merito di Dündar, che riuscirà a trovare una chiave per dare una svolta al suo rapporto con la madre.

Tradimento, la verità su Güzide e Dündar

Nelle puntate precedenti il pubblico di Tradimento ha visto tutta la determinazione impiegata da Güzide per poter ritrovare il figlio perduto. La donna ha dovuto superare numerose avversità, tuttavia non ha mai perso la speranza.

Dopo un momento di grande delusione, dovuto all’intromissione di Hakan, ha finalmente scoperto un indizio che l’ha portata a un passo più vicino alla verità. Ha infatti appreso della possibile parentela con Dündar, il ragazzo non ha avuto una vita facile, sopratutto a causa delle difficoltà causategli dalla sua matrigna dopo la morte della sua mamma biologica.

C è cresciuto nella convinzione di aver perso sua madre, dunque inizialmente respingerà Güzide, influenzato anche dai pregiudizi maturati sul conto della donna. Questo tuttavia non la fermerà dallo scoprire la verità, la donna riuscirà infatti a trovare la prova che le consente di dimostrare l’integrità del suo legame con suo figlio. Nonostante le prove, Dündar sembrerà irremovibile nei confronti della donna.

A fargli cambiare idea ci penserà il racconto di Ozan riguardo alla sua vera famiglia, grazie al quale lui riuscirà a cambiare la sua prospettiva. Proprio per questo motivo, Dündar riuscirà ad abbracciare Güzide e Tarik come genitori.

Tuttavia, prima del tanto atteso incontro con sua madre, la narrazione raggiungerà un apice emotivo quando Dündar decide di cerca Güzide. Il ragazzo troverà infatti Yeşim e Zeynep nella casa di famiglia. Yeşim, molto astuta, si mostrerà comprensiva nei confronti del ragazzo invitandolo a entrare ma omettendo l’assenza di Güzide.I due riusciranno a incontrarsi finalmente solo sul lungo mare, riuscendo a lasciarsi andare a un lungo abbraccio.