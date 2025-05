Buoni i pomodori, ma occhio perché non tutti possono mangiarli: chi dovrebbe (veramente) evitarli

Pensiamo che i pomodori li possono mangiare tutti ma non è assolutamente così. Ecco a cosa prestare molta attenzione.

Ci sono alcuni alimenti che in tantissimi amano, specialmente con l’arrivo della bella stagione. Inutile dirlo ma quello che si mangia in primavera ed estate è più buono del resto dell’anno. Noi oggi ti vogliamo parlare dei pomodori. Sono un alimento che possiamo utilizzare in mille ricette sempre diverse.

Sono buoni freschi, cotti, al forno, insomma un qualcosa sempre presente nelle nostre tavole. Ma ti volgiamo anche svelare un qualcosa che forse non sai. Purtroppo non tutti possono mangiarli, anzi! Alcune persone devono proprio evitarli. Andiamo a vedere per quale motivo e tutto quello che non sai sui pomodori.

I pomodori sono buonissimi ma presta attenzione non vanno bene per tutti

In primavera o estate è praticamente impossibile non amare i pomodori ma sai che sono arrivati dall’America centromeridionale in Europa solamente nel XVI secolo? Con il passare del tempo poi, sono diventati un punto cardine dell’alimentazione mediterranea ed italiana. In un primo momento veniva utilizzato solo come elemento decorativo, solamente dal XVII secolo è entrato nelle cucine.

Per la precisione il pomodoro è un frutto e non un ortaggio. Dolce, succoso e super versatile, praticamente il re della cucina italiana. Ha un profilo nutrizionale molto interessante, un vero e proprio alleato dell’alimentazione sana. Composto per circa il 94% di acqua ha un bassissimo valore calorico, parliamo di 20 calorie su 100 grammi.

Allo stesso tempo ha ottime qualità di vitamine e fibre. E’ anche un ottimo antiossidante naturale che, consumato regolarmente combatte i radicali liberi e protegge la pelle. Ottimo amico anche del cuore, ci aiuta a regolare la pressione arteriosa. Stando ad alcuni studi recenti sembra possa anche essere in grado di ridurre il livello di colesterolo nel sangue.

Il pomodoro, poi, al suo interno ha la vitamina K che ci aiuta con l’apparato muscolo-scheletrico riducendo in modo interessante il rischio di osteoporosi. Ottimo anche per dare una mano con la digestione perché ricchissimo di fibre che combattono la stipsi. Perfetto poi per le donne in dolce attesa perché aiuta con l’acido folico.

Ma arriviamo a chi non può consumare questo prodotto buonissimo. Iniziamo dicendo dalle persone che hanno riscontrato una allergia ma anche se hai problemi con il reflusso gastroesofageo perché la componente acida peggiora questo problema e la sensazione di bruciore allo stomaco. Anche se hai problemi renali, colon irritabile o allergie al nichel è bene non consumarlo.

Ovviamente, se hai qualsiasi tipo di problema, dopo aver consumato i pomodori rivolgiti sempre al tuo medico curante che saprà indicarti il motivo di questo tuo malessere.