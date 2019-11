Natale fai da te: palline di Natale fiorite -VIDEO

Delle graziosissime ed originali palline di Natale fiorite e fai da te, per regalare all’albero di Natale quel tocco in più di eleganza e raffinatezza.

Delle sfere natalizie davvero uniche, ricoperte in tessuto e decorate con tubolari e tanti fiorellini colorati. Un manufatto che rederà l’albero di Natale davvero prezioso ed elegante e che sarà semplice da realizzare, richiederà soltanto un poco di pazienza, ma i lavori fai da te sono sempre degli splendidi passatempo.

Scopriamo insieme come realizzare queste bellissime palline di Natale fiorite e se amate il Natale fai da te, non perdete il video tutorial su come realizzare gli angeli di lana .

Come realizzare le palline di Natale fiorite, il video tutorial

Per realizzare le palline natalizie fiorite, avrete bisogno di:

sfere di polistirolo o di plastica

tessuto per ricoprire le sfere

pannolenci di vari colori a piacere

fil di ferro

filo di juta

ago e filo

pistola colla a caldo con relativa stecca

Dopo aver ricoperto le sfere con un tubolare di tessuto, si provvederà a fermarlo con una filza eseguita con ago e filo, sia sulla parte superiore che inferiore. Il passo successivo sarà quello di creare i fili di decorazione fatti con il filo di ferro e il filo di Juta. Una volta tagliato il pezzo di fil di ferro, si faranno due anellini ai due estremi con l’aiuto di una pinza e poi di ricopriranno con il filo di Juta. Una volta posizionati i tubolari a piacimento intorno alla sfera, si potranno decorare con i fiori e le foglie creati con i vari tondini di pannolenci colorati, come indicato nel video tutorial. Una cascata di fiori e foglie andrà poi a decorare la sfera dalla parte superiore diradando verso la parte inferiore della sfera. Il risultato saranno delle eleganti decorazioni natalizie perfette anche da regalare. Non vi resta che guardare il video tutorial!

