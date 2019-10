Diy: segnaposto natalizio in feltro-VIDEO

Un graziosissimo segnaposto in feltro perfetto per decorare la tavola di Natale e da regalare ad ogni commensale come ricordo della giornata passata in famiglia.

Il Natale arriverà presto e preparare le decorazioni a tema sarà un bellissimo passatempo da condividere con tutta la famiglia. Il feltro è il materiale più utilizzato e amato per realizzare dei piccoli oggetti decorativi in occasione di questa festività così bella ed importante.

Scopriamo come realizzare questi deliziosi segnaposto natalizi in feltro. Il manufatto non prevede alcun tipo di cucitura, così potrà essere realizzata anche dei più piccoli. Un’occasione per trascorrere del tempo insieme in modo originale e creativo. Ma scopriamo insieme come confezionare questi bellissimi segnaposto natalizi in feltro.

Come realizzare i segnaposto natalizi in feltro, il video tutorial

Per realizzare i segnaposto natalizi in feltro, avrete bisogno di:

70 cm.di filo di feltro colore chiaro

gavetta color corda

1 stecca di cannella

colla a caldo

rametti di abete artificiale

feltro colorato

decorazioni natalizie piccole

bottoni in legno

cartoncino

mollettina in legno

Un semplice fiocco decorato con una bellissima stella di Natale in feltro che regalerà alla tavola natalizia un tocco in più. Sarà davvero semplice personalizzare queste bellissime decorazioni con colori e piccoli dettagli in piena armonia con la propria casa, il tovagliato ed il servizio di piatti. Si potranno rendere più eleganti scegliendo colori chiari e dettagli in oro o argento, o per esempio, prediligendo il colore rosso abbinato a dei dettagli scozzesi e al legno, il risultato sarà decisamente più country. Non vi resta che guardare il video tutorial!

