Andrea Mainardi si è sposato. Ecco chi sono stati i grandi assenti al su matrimonio.

Foto Instagram

Andrea Mainardi, volto conosciuto della prova del cuoco nonché ex concorrente del Grande Fratello Vip è finalmente convolato a nozze con la sua Tripolina, coronando così il suo sogno d’amore e condividendo la sua giornata speciale con parenti ed amici. Come fatto notare dal Vicolo Delle News, però, al matrimonio ci sono state delle assenze che si sono fatte sentire più di altre. Tra queste, una in particolare, si è resa ancora più evidente per via dell’assenza di messaggi d’auguri social.

Il matrimonio di Andrea Mainardi e i grandi assenti

Foto Instagram

Quando si vive un’esperienza come quella del Grande Fratello, i rapporti che nascono all’interno della casa, tendono a restare solidi e duraturi nel tempo per via delle tante emozioni condivise insieme in una situazione di isolamento dal mondo esterno. Così, è normale pensare che nei giorni più importanti di ognuno dei partecipanti, gli altri ci siano fisicamente o, almeno, moralmente. Un pensiero che è stato fatto da molti anche per il grande giorno di Andrea Mainardi ovvero quello in cui ha finalmente sposato la sua amata “Tripolina”, realizzando così un suo sogno.

Al grande evento, però, non hanno partecipato proprio tutti. Tra i grandi assenti c’erano infatti Walter Nudo, Benedetta Mazza e Francesco Monte.

Se i primi due hanno pensato bene di lasciare almeno un ricordo della loro presenza di cuore via social, Monte sembra essersi del tutto eclissato, chiudendosi in un silenzio stampa che ha sorpreso tutti.

Ma come hanno festeggiato da lontano i vecchi coinquilini di Mainardi?

Walter nudo gli ha scritto un messaggio sentito: “Oggi è un giorno speciale per Andrea ed Anna! Oggi celebrano la loro unione! Per il loro STRAORDINADIO AMORE, oggi e sarà sempre “The Day”! Che questa unione cristallizzi ciò che il vostro cuore condivide, che l’amore sia sempre la vostra scelta nei momenti difficili, che la luce sia sempre accesa e vi illumini la strada. Che la gioia, la pace e la serenità siano i guardiani della vostra casa! E… Che dio sia sempre tra di voi! All blessing today and forever to Andrea e Anna’s bond! You Guys Rock!”

Anche Benedetta Mazza ha detto la sua, lasciando i suoi pensieri ad Instagram: “Anche se non potrò essere presente… con il cuore sono lì!! Auguri Andre e Tripolina. Le persone belle come voi che s’incontrano sono una preziosa testimonianza che l’amore esiste e vince! Vi voglio bene”.

Come già detto, a restate in silenzio è stato invece Francesco Monte che non oltre a non andare ha saltato anche gli auguri via social. Una semplice dimenticanza, una scelta voluta per dedicare all’amico un messaggio privato o il segno che tra i due è terminato ogni rapporto? Come sempre, per saperne di più, bisognerà attendere. Nel frattempo, restate sintonizzati.

