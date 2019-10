Cucina sana: torta cioccolato e cachi senza burro-VIDEO

Una torta morbida con cioccolato e cachi molto gustosa, perfetta per questa stagione e anche sana poiché senza burro.

Torta cioccolato e cachi, un dolce morbido, fragrante e davvero molto gustoso, perfetto per il periodo autunnale. Ottimo per colazione, diventa una piacevole pausa durante la giornata o una merenda per i più piccoli. I golosi ingredienti come il cioccolato ed i cachi sono equilibrati da un basso contenuto di grassi come il burro.

Scopriamo insieme come preparare questo dolce che piacerà a grandi e piccini, soprattutto se offerto per la colazione.

Come preparare la torta cioccolato e cachi senza burro, il video tutorial

Per preparare la torta cioccolato e cachi senza burro, avrete bisogno di:

400 grammi di polpa di cachi

120 grammi di uova

50 grammi di zucchero di canna

20 grammi di cacao amaro

70 grammi di cioccolato fondente

50 ml. di olio di semi di mais

250 grammi di farina bianca tipo ’00’

essenza di vaniglia

1 presa di sale

8 grammi di lievito per dolci

In una terrina raccogliere le polveri della ricetta, setacciando la farina. Poi sgusciare le uova e dividere i tuorli dagli albumi. Tritare il cioccolato fondente in tante scagliette e frullare la polpa dei cachi.

Aggiungere i cachi frullati nella terrina delle polveri, aggiungendo l’olio di mais, il sale, le scaglie di cioccolato e il lievito per torte. Montare gli albumi a neve in una ciotola e amalgamarli all’impasto principale avendo cura di non far smontare i bianchi.

Cuocere a forno preriscaldato a 160° per circa 50 minuti. Servire il dolce tiepido e se piace, spolverizzarlo di zucchero a velo.

