Cucina sana: supplì al forno senza glutine-VIDEO

Se siete dei patiti del classici supplì di riso con il cuore di mozzarella filante, apprezzerete senza dubbio anche questa versione ligth e senza glutine. Dei supplì cotti in forno, dal cuore morbido e vegetale che saranno perfetti da gustare come antipasto o insieme ad una buonissima pizza.

Scoprite come preparare questa ricetta seguendo tutte le indicazioni del video tutorial. I supplì senza glutine, conquisteranno tutti al primo assaggio, soprattutto le persone celiache.

Come preparare i supplì cotti in forno e senza glutine, il video tutorial



Per preparare i supplì cotti in forno e senza glutine, avrete bisogno di:

200 grammi di riso ( 800 grammi di risotto pronto)

1 uovo

200 grammi di funghi freschi

20 grammi di formaggio grana

100 grammi di mozzarella

sale quanto basta

pepe quanto basta

2 cucchiai di olio evo

aglio e prezzemolo

20 grammi di maizena

500 ml circa di brodo vegetale

Preparare un risotto ai funghi, sarà il primo passo per realizzare questi gustosi supplì vegetali e senza gliutine. La mantegatura del risotto sarà il primo passo per preparare degli ottimi supplì che non avranno nulla da invidiare a quelli preparati con la ricetta classica. Al posto del classico pan grattato si utilizzerà la Maizena (amido di mais) completamente priva di glutine. Non vi resta che guardare il video tutorial!

