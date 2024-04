Valigia: cosa portarsi sempre dietro per non farsi trovare impreparate? Gli accessori must have

Le giornate si allungano ed i fine settimana diventano un momento per le gite fuori porta. Ecco cosa devi assolutamente portare con te!

La primavera e poi l’estate sono i due momenti dell’anno dove prepariamo un numero incredibile di valigie. Ma che cosa dobbiamo sempre avere all’interno come accessori? Noi oggi di Chedonna vi vogliamo dare una mano.

Ecco quindi gli essenziali da avere sempre per essere un turista chic e allo stesso tempo pronto a tutto. Quindi prendi carta e penna e controlla se hai tutto per il tuo prossimo viaggio!

Valigia: cosa avere sempre con se

La bella stagione è quel momento perfetto dove gli abiti diventano più leggeri e la voglia di trascorrere qualche giorno in totale relax o in città d’arte, oppure a contatto con la natura, aumenta incredibilmente.

A chi non piace fare una gita fuori porta? Impossibile rispondere in modo negativo. Non serve andare chissà quanto lontano perché la nostra Penisola ha dei posti incredibili come la Costiera Amalfitana, Roma, Milano, Torino, Assisi, insomma puoi scegliere come rilassarti e ricaricare le batterie.

Ma che cosa non può mai e poi mai mancare nella nostra valigia? Ecco 5 pezzi assolutamente d’avere se vuoi essere un turista chic! Iniziamo con il portagioie. E’ perfetto sia per gli uomini che per le donne. In questo modo possiamo portare con noi bigiotteria o gioielli veri proprio ma senza il rischio di rovinarli.

Scegliamo qualcosa che sia rigido e leggero allo stesso tempo e che ci permette di portare sia orecchini che bracciali o collane. Anche il nostro lui vorrà riporre i suoi orologi all’interno! Secondo consiglio utilissimo è la bustina portatutto.

Chi non ha in casa mille pochette? Ovviamente tutti noi! Ecco questa è l’occasione perfetta per sfruttarle. All’interno possiamo mettere tutto l’occorrente per la nostra skin care o per il nostro make up. Confessiamolo in tantissime portiamo anche lo shampoo per avere sempre la piega perfetta con i vari prodotti per lo styling!

Terzo consiglio acquistiamo, anche sul web, i set per organizzare la nostra valigia. Sono perfetti perché troviamo bustine per scarpe, biancheria sporca, vestiti puliti, insomma tutto quello che ci serve. Così facendo possiamo portare in valigia anche molte più cose se è tutto ordinato, quindi non male!

Non è bello portare con se un’ombrello ma è assolutamente un must-have. Può capitare che piove nella nostra scampagnata, specialmente sul finire del mese di aprile e ad inizio maggio. Noi vi consigliamo di portare quelli piccoli e con una bella fantasia, ci vuole sempre un po’ di stile!

Ultimo consiglio ma non meno importante la borraccia termica. Lei è un accessorio che non deve mancare ci permetterà di idratarci durante le lunghe camminate e di stare bene. Anche in questo caso scegliamone una da un litro ma bella! Adesso che conosci tutti questi consigli puoi partire per il tuo viaggio senza problemi!