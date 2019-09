Muffin salati ricetta per un aperitivo perfetto

I muffin salati sono la classica ricetta salva merenda o aperitivo. Pochi ingredienti, un impasto velocissimo e tanto sapore.

I muffin salati sono una versione golosa e gustosa di quelli dolci. La preparazione è molto simile. Solo che in questo caso diventeranno ideali per una colazione sostanziosa, per un aperitivo con gli ami, per una merenda da preparare ai bambini.

La ricetta dei muffin salati è semplicissime e velocissima. Tra impasto e cottura passa poco più di mezz’ora. Ma il risultato finale sarà da leccarsi i baffi. Mettete insieme ingredienti liquidi e secchi, preparate le varie farciture e l’impasto è fatto.

Qui di seguito vi diamo la ricetta base per i muffin salati. Come spesso vi consigliamo, è solo un’idea che potete arricchire come volete. Se amate il piccante, nell’impasto inserite del peperoncino. Se vi pace lo speziato, un cucchiaino di curcuma, eccetera.

Muffin salati, pronti in mezz’ora circa

Ecco la ricetta di base per dei saporitissimi muffin salati, da gustare in compagnia dei familiari e degli amici.

Ricetta base dei muffin salati

Impasto base per 16-18 muffin:

240 g farina 00

30 g di formaggio grattugiato

2 uova

200 g latte

60 g olio di semi

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

sale

Per la farcitura:

4 cucchiai di verdure tritate fresche

200 g di provola o scarmorza

4 cucchiai di olive (nere o verdi)

4 cucchiai di prosciutto cotto a cubetti

4-5 fiori di zucca

10 pomodorini datterino

origano

sale

Preparazione:

Partite dall’impasto dei muffin salati. In una terrina mescolate la farina, il lievito istantaneo, il formaggio grattugiato e un cucchiaino di sale. In un’altra terrina invece mescolate i liquidi, quindi latte, uova e olio, mescolando con una frusta a mano.

Quando i liquidi sono amalgamati, metteteli nella terrina con la farina e impastate per pochi minuti. Il risultato sarà quello di un impasto morbido ed elastico. Non c’è bisogno di farlo lievitare, perché ci penserà il lievito istantaneo e farlo tenere in cottura.

Così avrete la preparazione di base per i muffin salati. Potete inserire la scamorza o provola, a dadini, in ogni mufffin perché un cuore di formaggio filante di sta bene. Per il resto, usate la fantasia, dividete l’impasto nei classici pirottini da forno.

Riempiteli con un cucchiaio di impasto (non esagerate, perché si gonfia) e poi farcite: con il prosciutto cotto, con le olive nere o verdure, con i fiori di zucca, con le verdure tritate, con i pomodorini.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti nella parte medio – bassa. Poi ancora 5 minuti sul ripiano più alto in modo da fare dorare i muffin. Vanno serviti caldi, ma sono buoni anche tiepidi.

