Scopri come tornare in forma dopo l’estate scegliendo la giusta attività fisica da svolgere.

Tornare in forma dopo le vacanze estive è il must di molte di noi. Per farlo, oltre ad un’alimentazione sana e bilanciata, occorre praticare attività fisica in modo da bruciare calorie e tonificare il corpo. Per riprendere dopo lo stop estivo senza troppo stress per il fisico ci sono attività più indicate di altre che variano in base al proprio percorso e al grado di allenamento. Per approfondire l’argomento e scoprire quali sono le attività più indicate guarda il video o clicca qui → Fitness: come rimettersi in forma dopo l’estate

