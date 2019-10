Giulia De Lellis lanciatissima, il suo libro conquista l’estero

In Italia il libro scritto da Giulia De Lellis è campione di vendite. Ma ora arriva una notizia clamorosa e bellissima per l’ex corteggiatrice.

Momento d’oro per Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, oggi influencer e ora anche scrittrice sta vivendo una favola premiata dal pubblico.

Il suo chiacchierassimo libro “Le corna stanno bene su tutto” racconta in modo romanzato ma molto verosimile la fine della sua storia con Andrea Damante. E sta ottenendo un successo veramente incredibile, quasi imprevedibile. Lo avevamo già potuto intuire dalla prenotazioni che il libro aveva avuto. Ma oggi con buona pace di Andrea Damante, che non ne esce bene, il libro sta battendo ogni record nelle vendite.

Ma per Giulia, che in questo momento sta vivendo anche un momento d’oro nella sua vita privata grazie all’amore nato con Andrea Iannone, le sorprese non sono finite. La De Lellis in questi giorni,m come ha confermato su Instagram, è volata a Singapore. Sta seguendo il fidanzato, Andrea Iannone, impegnato nel Mondiale di Moto Gp. Intanto però ha voluto dare una splendida notizia a tutti i fans. Il suo libro è stato richiesto anche all’estero e per questo verrà tradotto inizialmente in due lingue.