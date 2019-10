Marica Pellegrinelli, duro sfogo: “da 10 anni proteggo il mio privato”

Da quando è stata ufficialmente annunciata la separazione da Eros Ramazzotti, Marica Pellegrinelli deve fare i conti con le critiche e i commenti velenosi degli haters. Nonostante sia abituata a restare in silenzio e a lasciar correre, la modella, nelle scorse ore, ha perso la pazienza rispondendo a tono ai commenti negativi.

I rumors sulla nuova e presunta storia con Charley Vezza, hanno esposto Marica Pellegrinelli alle critiche del popolo del web. Nelle ultime ore, di fronte alla frecciatina di una followers che l’ha punzecchiata parlandole della sua vita privata, la Pellegrinelli ha perso la pazienza rispondendo a tono e zittendo tutti gli haters. “Non ho mai parlato della mia vita privata – ha scritto la modella – della quale voi sapete poco nulla. Potete criticare quello che posto ed il mio lavoro ma non tirare in ballo il mio privato come i miei figli. E questo è così da 10 anni e non da pochi mesi”, ha scritto la modella.

Subito dopo la separazione, a difendere Marica era stata Aurora Ramazzotti che, ai microfoni del settimanale Oggi, dopo aver espresso tutto il suo amore per il padre a cui è estremamente legata, aveva dichiarato: “Dispiace anche a me leggere cattiverie del tutto gratuite – racconta -. Marica è la madre dei miei fratelli, è una persona che ha fatto parte della mia crescita, le voglio bene e avrà sempre un posto nella mia vita”.

