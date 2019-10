Marica Pellegrinelli si mostra senza veli sui social: il gesto di Eros Ramazzotti nei suoi confronti dopo la separazione spiazza tutti.

Marica Pellegrinelli si mostra su Instagram come non aveva mai fatto. Bellissima, con un look naturale, i lunghi capelli che cadono sulla schiena, la modella si mostra senza veli mentre il settimanale Chi svela il gesto fatto da Eros Ramazzotti nei suoi confronti che ha spiazzato tutti.

Marica Pellegrinelli senza veli: il gesto di Eros Ramazzotti conferma il riavvicinamento?

Il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è finito e la modella appare serena sui social dopo ha regalato due foto ai fans in cui si mostra quasi senza veli. La Pellegrinelli, infatti, nelle foto, indossa solo un paio di pantaloni mentre con le braccia copre il seno. Due immagini belle ed eleganti che hanno conquistato i fans che applaudono la bellezza della modella.

Nel frattempo, il settimanale Chi ha svelato il gesto fatto da Ramazzotti per la Pellegrinelli. “Nell’ultimo periodo Marica Pellegrinelli è riapparsa in giro con il bodyguard che le aveva messo a disposizione il suo ex marito”, si legge sul magazine Chi. “Una mossa che le persone vicine alla coppia giustificano come un segnale di riavvicinamento tra i due. Un segnale pieno di affetto”.

Nonostante tutto, dunque, tra Eros e Marica l’affetto resta. Lo stesso Ramazzotti, infatti, alla trasmissione I Lunatici (Rai Radio2) ha dichiarato: “La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”.

Per Marica, invece, non si placano i rumors sul suo rapporto con Charley Vezza.

