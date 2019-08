View this post on Instagram

Su "Chi" in edicola da domani mercoledì 7 agosto le immagini esclusive del sorriso ritrovato tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli: a poco più di un mese dall'annuncio della separazione sono di nuovo insieme per il compleanno della figlia Raffaela Maria. Una coppia che invece ha già ritrovato completamente l'armonia è quella formata da Melissa Satta e Kevin Prince Boateng: in Sardegna i baci appassionati dimostrano che tra loro è tornato l'amore. Una nuova compagna per il sex symbol maschile del cinema italiano, Alessandro Borghi, che scambia baci appassionati con Irene. Nozze in vista per una delle conduttrici RAI più amate: Eleonora Daniele annuncia su "Chi" : " A settembre sposo Giulio Tassoni". Infine Clizia Incorvaia nella.prima.intervista dopo il burrascoso addio al marito Francesco Sarcina, attacca : "Riccardo Scamarcio, assumiti le tue responsabilità". Tutto questo e molto di più su "Chi" @chimagazine.it, da domani in edicola. • • • #scoop #erosramazzotti #maricapellegrinelli #melissasatta #kevinboateng #alessandroborghi #eleonoradaniele #cliziaincorvaia #francescosarcina #riccardoscamarcio