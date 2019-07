Un rapporto d’oro con la figlia nata dalla sua unione con Michelle Hunziker: ecco perché Eros Ramazzotti prende le difese della figlia in un’intervista..

E’ bastata un’intervista e delle domande ad hoc su Aurora per far sfogare papà Eros Ramazzotti: ora la bella figlia nata dal matrimonio con Michelle Hunziker ha quasi 23 anni e una carriera ormai avviata nel mondo dello spettacolo, ma ciò non ha fatto trattenere il cantante dal prendere le sue difese.

Già in giovanissima età la ragazza si fa notare per il suo talento canoro partecipando a X Factor, dove cerca di inseguire le tracce del papà. Eppure, anche se è determinata e sicura di sè, Aurora è consapevole del “peso” che porta addosso, tanto da dichiararlo in un’intervista di qualche anno fa, quando si interrogava sul suo futuro.

“Il mio genere ideale sarebbe una cosa tipo mamma, ma non sono bellissima come lei, mi piacerebbe far ridere! Raccomandata? So che è difficile scollarsi di dosso l’etichetta, ma avrei voluto lo stesso fare questo percorso…avrei avuto solo meno chance di ora”.

Eros Ramazzotti sulla figlia Aurora: “non è raccomandata e l’invidia della gente non ci tocca”

A parlare della giovane Aurora negli ultimi giorni è stato però papà Eros, che durante un’intervista si è sfogato e che ha voluto chiarire le critiche che lei stessa subisce più di frequente: “Il rischio che Aurora possa essere considerata una raccomandata per il fatto di avere come genitori me e Michelle purtroppo c’è sempre, ma noi ce ne sbattiamo!”.

Aurora quindi è di certo una figlia d’arte, ma in famiglia questo non è mai stato un problema, e lo conferma lui stesso: “L’invidia della gente non ci tocca perché siamo gente pulita, non abbiamo mai rubato niente a nessuno”.

E poi conclude parlando proprio di lei e del loro rapporto: “Con Aurora? Ho un rapporto bellissimo. Lei negli ultimi anni è molto maturata, ha fatto le sue cavolate come tutti i giovani. Io non sono un padre severo. Alla fine qualche ca**ata l’ho fatta anche io alla sua età, è normale. Ma lei è cresciuta bene. È una ragazza con molto piglio e tanta voglia di imparare”.

