Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati? Secondo gli ultimi rumors, lei avrebbe già lasciato la casa: la verità sui social.

Il matrimonio tra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli è in crisi? La notizia di gossip lanciata lo scorso 28 giugno dal settimanale Spy e oggi ripresa da Dagospia sta facendo il giro del web. Tuttavia, ad oggi, si tratta di rumors non confermati dai diretti interessati, ma andiamo a scoprire cosa starebbe succedendo tra il cantautore e la sua bellissima moglie.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, matrimonio al capolinea? Tutto tace sui social

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, sposati dal 2014 genitori di due bambini (Raffaella Maria di 8 anni e Gabrio Tullio di 4) starebbero attraversando un momento delicato al punto che, stando a quello che scrive Dagospia, la modella si sarebbe anche trasferita altrove. “Non è una crisi passeggera: Eros e Marica si sono lasciati dopo dieci anni. La modella […] vivrebbe già in un’altra casa”, scrive Dagospia rilanciando quanto diffuso la scorsa settimana da Spy.

I fans sono così andati a caccia di indizi sui social dove, però, tutto tace. L’utima fotografia di coppia pubblicata dal cantautore risale a San Valentino. Diversamente dal 21 giugno del 2018, quest’anno, Eros non ha scritto nessuna dedica alla mogie per l’anniversario di matrimonio. L’anno scorso, Ramazzotti scriveva: “la forza dell’amore ci porterà lontano. Buon anniversario amore mio”. La coppia, dunque, è davvero in crisi? Anche su profilo della Pellegrinelli che, per la famigia, ha messo un po’ da parte il lavoro, tutto tace. I fans, comunque, sperano di rivederli presto felici e innamorati.

