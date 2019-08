L’effetto ‘sunkissed’ di una pelle baciata dal sole, un makeup naturale e perfetto per chi non ama esporre il viso all’azione dei raggi solari. I prodotti e la tecnica per ottenerlo.

Un incarnato sano e luminoso, come appena baciato dal sole è il risultato che si vuole ottenere con un ‘sunkissed makeup’. Un effetto naturale perfetto per ogni donna che potrà essere reso ancor più piacevole con l’applicazione di un rossetto nude o di un gloss.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Makeup: smoky eye estivo-VIDEO-

Scopriamo come ottenere l’effetto ‘baciata dal sole’ con il makeup, quali sono i prodotti necessari e come applicarli.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come ottenere l’effetto ‘sunkissed’ con il makeup, i prodotti da utilizzare

Un effetto ‘Sunkissed’ molto naturale che regala l’aspetto di un incarnato appena baciato dal sole, come dopo una giornata passata all’aperto. L’azione dei raggi solari sulla pelle non è proprio ottimale, anzi, è una delle cause precoci di invecchiamento cutaneo, per questo proteggere la pelle del viso e ricreare una tintarella artificiale con il makeup, potrebbe essere il modo perfetto per vivere l’estate sulla pelle in piena serentità.

Il segreto per truccare il viso ed ottenere un effetto ‘sunkissed’ è quello di andare a colorare i punti del viso che verrebbero naturalmente raggiunti dai raggi del sole, quindi il ponte del naso, le guance nella loro parte più alta e più interna e a volte anche il mento.

Il prodotto chiave per truccare il viso con effetto abbronzatura, è la terra abbronzante, che non deve avere una colorazione troppo forte, aranciata o artificiale ma tendere al color biscotto e altre nuance molto naturali. Altro prodotto importante sarà il blush, che nelle sue tonalità più discrete, potrà enfatizzare le gote in modo piacevole.

->>>GUARDA ANCHE:

Rossetto rosa, a chi sta bene

Makeup: lifting in 20 secondi senza bisturi-VIDEO-

Chi sono i makeupartist delle star, la foto gallery

Eyeliner bianco, il segreto per ingrandire l’occhio

Makeup: trucco anti caldo senza fondotinta-VIDEO-

Makeup: burro struccante fai da te-VIDEO-

Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI