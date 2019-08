Lo smoky eye è una tipologia di trucco occhi molto amata, soprattutto dalle giovanissime, eccolo in una versione estiva molto delicata che renderà lo sguardo magnetico.

Una versione leggera e raffinata del classico smoky eye giocata sui toni del marrone, dell’oro e del rame, perfetto per le donne more con occhi scuri che renderà lo sguardo magnetico e sensuale. Il segreto per farlo durare di più è il primer occhi, prodotto insostituibile soprattutto con il caldo dell’estate.

Scopriamo tutti i passaggi del makeup e tutti i prodotti indispensabili per realizzare questo smoky eye estivo.

Smoky eye estivo, il video tutorial

Per realizzare lo smoky eye estivo, avrete bisogno di:

primer occhi

ombretto marrone opaco, rame opaco, oro shimmer

matita marrone

mascara nero

matita nera

pennelli per makeup

piegaciglia

correttore

palette per contouring

blush rosa

gloss o rossetto rosato

Lo smoky eye estivo vi regalarà uno sguardo irresistibile seppur sui toni più pacati dell’oro e del marrone. L’occhio sarà definito da linee morbide e sfumate e le ciglia rese corpose da un mascara nero e intenso. Il viso scolpito da un leggero contouring e le occhiaie eliminate dall’utilizzo del correttore. Un velo di blush e di gloss rosati, saranno il tocco finale e delicato del makeup. Non vi resta che guardare il video tutorial!

