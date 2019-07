Rossetto rosa, a chi sta bene

Il rosa, una sfumatura di colore tutta al femminile che però non si sposa bene con ogni tipo di incarnato. Scopriamo a chi sta bene e come applicarlo in modo perfetto.

Il rosa, un colore che piace a moltissime donne, sia nell’abbigliamento che nel makeup, ma siamo sicuri che sia una nuance perfetta per tutte le donne? Senza dubbio non tutte le sfumature sono adatte a chiunque. Ecco a chi sta bene il rossetto rosa e come applicarlo in modo perfetto.

Tutti gli abbinamenti giusti con il rossetto rosa e qualche consiglio per la bellezza delle labbra e la perfetta applicazione del rossetto.

Rossetto rosa, le sfumature adatte ad ogni tipo di donna

Il rosa è un colore amatissimo soprattutto in estate e soprattutto nelle sue sfumature più intense e frizzanti. Ma siamo sicuri vada bene davvero per ogni tipologia di donna? Si, basta scegliere la perfetta tonalità per ogni tipologia di incarnato. Il rossetto rosa dunque rappresenta un ‘must have’ nel beauty di ogni donna più o meno giovane, basterà soltanto scegliere la sfumatura giusta.

Il primo fattore da considerare per la scelta del rossetto rosa perfetto, è il tipo di incarnato, il colore degli occhi e dei capelli. Se si ha un sottotono di pelle tendente al giallo, capelli e occhi scuri ed intensi, le tonalità più calde del rosa, come il ciclamino, il fucsia, il lampone e il rosa fragola saranno perfetti.

Se si ha il sottotono di pelle tendende al rosa, i capelli e gli occhi chiari, via libera a tutte le tonalità del rosa chiaro, rosa nude, rosa antico e anche rosa pastello. Qualsiasi rossetto rosa scegliate di applicare, sarà importante che le labbra siano perfette e ben idratate, per questo fare uno scrub per labbra almeno due volte a settimana e applicare ogni giorno un trattamento idratante si rivelerà la scelta giusta per sfoggiare un sorriso colorato e perfetto!

