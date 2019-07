In estate si ha spesso paura di fare uno scrub alla pelle sia del viso che del corpo, questo per paura di eliminare l’abbronzatura. Niente di più falso, anzi esfoliare la pelle esalterà la tintarella.

In estate la pelle viene sottoposta a parecchio stress, prima fra tutti l’esposizione solare a volte presa senza protezione, ma anche l’azione della salsedine e del cloro delle piscine la può segnare in modo importante. Per questo bisognerà dedicargli qualche trattamento idratante e nutriente in più, ma per farlo, sarà bene eliminare prima tutte le cellule morte per permettere a qualsiasi prodotto di essere assorbito. Il prodotto chiave per esfoliare la pelle? Lo scrub! Sfatiamo il mito che questo prodotto di skin care elimini l’abbronzatura.

Lo scrub che sia acquistato in profumeria o fatto in casa, resta un trattamento di eccellenza per la cura e la bellezza della pelle, per questo non dovrà mai essere eliminato, soprattutto in estate.

Lo scrub toglie l’abbronzatura? Tutta la verità sull’esfoliazione in estate

Fare lo scrub in estate non elimina l’abbronzatura, al contrario la esalta rendendo l’incarnato più lunimoso e vellutato. La presenza di cellule morte infatti, provoca un ingrigimento della pelle e un prodotto esfoliante, non farà altro che eliminare le cellule morte sullo strato superficiale della pelle e non porterà via l’abbronzatura.

Lo scrub quindi si può considerare insieme al prodotto idratante un alleato dell’abbronzatura che aiuta a mantenere il colorito dorato per molto più tempo. Anche quando il tempo delle vacanze sarà finito e l’abbronzatura andrà via via affievolendosi, lo scrub aiuterà la pelle a non presentare antiestetiche macchie scure e la presenza di pellicine. Un buon prodotto scrub, si può anche preparare in casa, miscelando a dell’olio vegetale, del sale e qualche goccia di olio essenziale tra i preferiti.

