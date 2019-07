Nomi per bambino e bambina che iniziano con la lettera ‘Z’

I più bei ed originali nomi per bambini che iniziano con la lettera ‘Z’. Nomi italiani ma soprattutto stranieri tra cui potrai trovare quello per tuo figlio o tua figlia.

Se aspettate l’arrivo di vostro figlio o vostra figlia, ecco per voi un elenco di nomi femminili e maschili che iniziano con la lettera ‘Z’. Nomi senza dubbio originali e nella maggior parte dei casi stranieri che potranno essere perfetti per il nuovo arrivato.

Attingere dal patrimonio straniero per scegliere il nome del proprio figlio può essere senza dubbio un arricchimento culturale, magari proprio per uno o più significati che cela che riteniamo molto importanti. Scopriamo quali sono i più bei nomi per bambini che iniziano con la lettera ‘Z’.

I più bei nomi femminili e maschili che iniziano con la lettera ‘Z’

Nomi femminili che inziano con la lettera ‘Z’:

Zoe: nome di origine greca, significa “vita “.

Zaira: nome di origine araba, significa “la rosa”.

Zara: nome di origine ebraica, significa “luce che sorge “.

Zahira: nome di origine araba, significa “fiore che sboccia”.

Zeudi: nome di origine tigrina, significa “corona imperiale “.

Zohra: nome di origine araba, significa “ragazza in fiore”.

Zelia: nome femminle ipocristico di Azeglio. Deriva dal latino ‘agellus’ che significa ‘piccolo campo’.

Nomi maschili che iniziano con la lettera ‘Z’:

Zeno: nome di origine greca, significa “consacrato a Zeus “.

Zaccaria: nome di origine ebraica, significa “servo di Dio “.

Zyad: nome di origine araba, significa “abbondanza “.

