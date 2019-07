Rossetto corallo, a chi sta bene

Il rossetto corallo è uno dei ‘must have’ dell’estate 2019 ma in molti pensano stia bene soltanto alle donne dalla carnagione olivastra, nulla di più errato.

Il rossetto è sempre stato e sempre sarà simbolo di femminilità ed il rosso il colore della passione. La nuova tendenza makeup per le labbra è senza dubbio il corallo che in questa estate colora i sorrisi di moltissime donne.

Questa nuance così particolare si pensa stia bene soltanto alle donne mediterranee con occhi, capelli e pelle scura ma tutto ciò non è affatto vero perché il corallo vanta moltissime sfumature perfette anche per chi ha una pelle dal sottotono rosato e capelli chiari.

Rossetto corallo, le sfumature adatte ad ogni tipo di donna

Il corallo è un mix di rosso e rosa, ma nelle sfumature più calde il rosso si fonde anche con l’arancio. Le sfumature del corallo sono dunque diverse e adatte a tipologie di donne diverse.

Per le donne scure e dalla pelle olivastra, via libera ai corallo aranciati e pescati mentre per quelle dalla pelle chiara saranno perfette tutte le sfumature di corallo con sottotono freddo rosato. Il rossetto corallo in ogni sua sfumatura è un prodotto dalla grande personalità e richiede delle piccole accortezze nell’applicazione e nella preparazione delle labbra, ecco i consigli giusti per un’applicazione perfetta.

Le labbra sono in primo piano vestendo una nuance corallo ,per questo dovranno essere lisce e vellutate preparate con uno scrub e ben idratate con un burro naturale. Il contorno dovrà essere ben definito, preferibilmente da una matita incolore di nuova generazione che grazie alla componente siliconica non permettono al rossetto di uscire fuori dai bordi, regalando un effetto molto naturale e raffinato.

Se le labbra sono carnose naturalmente, si potrà optare anche per dei finish matte mentre se le labbra sono piccole e fine, l’effetto volume di un rossetto glossy sarà l’ideale. Per struccare le labbra uno struccante bifasico sarà l’ideale per eliminare ogni traccia di colore in pochi gesti senza stressare la pelle.

