Trucco bronze, il ‘must have’ dell’estate-VIDEO

Il trucco bronze è senza dubbio il trend perfetto per l’estate. Esalta la naturale abbronzatura e regala un incarnato caldo e sensuale. Il video per realizzarlo.

Stiamo ormai vivendo il cuore dell’estate e per tutte il makeup rappresenta anche con il caldo, un modo di proporsi agli altri e di sentirsi sempre in ordine e carine ma soprattutto di tendenza. Il trend dell’estate 2019 è senza dubbio il trucco bronze che regala all’incarnato calore, agli occhi sensualità e magnetismo e alla bocca molta personalità sia con tonalità nude che aranciate.

I prodotti makeup che non potranno mancare nel beauty delle vacanze quindi dovranno essere una terra abbronzante, un illuminante dai toni dorati, una palette di ombretti nude dove i toni bronzati siano protaginisti e un gloss o rossetto dai toni caldi. Ma scopriamo insieme come realizzare un perfetto makeup bronze per l’estate.

Come realizzare un perfetto makeup bronze per l’estate

Seguendo tutte le indicazioni del video tutorial, potrete realizzare un makeup bronze perfetto per le donne more con gli occhi scuri ma anche per le ragazze più chiare, rispettando delle tonalità di terra e di ombretti un poco più delicate. Un trucco che potrà essere sfoggiato durante il giorno, magari con un glosse nude che vesta le labbra e alla sera con una tinta corposa sui toni rosso e aranciato.

Indispendabile il primer occhi che assicurerà una lunga tenuta al makeup e l‘illuminante che regalerà luce e movimento al trucco.

