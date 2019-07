Nomi per bambina che iniziano con la lettera “V”

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘V’. Nomi italiani e stranieri con la loro origine e significato.

Se state per diventare genitori di una dolcissima bimba, ecco per voi una lista di nomi femminili che iniziano con la lettera “V”. Nomi bellissimi che affondano le loro origini nella tradizione italiana e anche straniera.

Sarà emozionante scorrere la lista e scoprire se tra quei nomi per bambina c’è proprio quello perfetto per vostra figlia. Il nome è uno dei primi doni importanti che doniamo ad un figlio, un particolare che lo accompagnerà per tutta la vita.

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘V’

Valentina: diminutivo femminile di Valente, nome di origine latina, significa “forte, valorosa “.

Veronica: nome di origine greca, significa “portare , condurre“.

Virginia: nome di origine latina, significa “vergine “.

Vanessa: nome di una bellissima farfalla dalle ali meravigliose.

Valeria: nome di origine latina, significa “forte e robusta “.

Vittoria: nome di origine latina, significa “vittoria “.

Vera: nome di origine tedesca, significa “protezione e difesa “.

Viviana: nome di origine latina, significa “che ha vita “.

Violante: nome di origine latina, significa “viola “.

Vincenza: nome di origine latina, significa “vittoriosa “.

Viola: nome di origine latina, significa “viola “.

Violetta: nome che trae la sua origine dal nome della pianta di violetta.

Vivian: nome di origine latina, significa “che ha vita“.

Valerie: nome di origine latina, significa “forte e robusta “.

Verdiana: nome di origine latina, significa “fresca, giovanile “.

Vilma: nome di origine alglosassone, significa “elmo della volontà“.

