I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘T’. Nomi italiani e stranieri, classici ed originali con la loro origine e significato.

Nella vostra vita sta per arrivare una dolcissima bambina, ecco una lista di nomi a cui ispirarvi soprattutto se amate la lettera ‘T’. Il nome è un particolare fondamentale nella vita di una persona ed ogni genitore cerca quello perfetto per augurare al proprio figlio una vita propizia e ricca di soddisfazioni.

Non vi resta che scorrere la lista di nomi che abbiamo selezionato per voi per scoprire se tra di loro ci sarà quello giusto per la vostra bambina.

I più bei nomi per bambina che iniziano con la lettera ‘T’

Teresa: nome di origine greca, significa ‘cacciatrice ‘.

Tea: nome di origine greca, significa ‘ Dea’.

Tessa: diminutivo di Teresa, nome di origine greca, significa ‘cacciatrice ‘.

Tecla: nome di origine germanica, significa ‘lucente’.

Teodora: nome di origine greca, significa ‘Dono di Dio ‘.

Tiffany: nome di origine greco antica , significa ‘manifestazione di Dio ‘.

Tatiana: nome di origine sabina, significa ‘figlia di Tatius ‘.

Tiziana: versione femminile di Tiziano, nome di origine latina, significa ‘difensore ‘.

Tamara: nome di origine ebraica, significa ‘palma’.

Thea: nome di origine greca, significa ‘Dea ‘.

Tania: diminutivo di Tatiana, nome di origine sabina, significa ‘figlia di Tatius ‘.

Tina: nome di origine persiana, significa ‘argilla ‘.

Tonia: versione femminile di Antonio, nome di origine greco-latina, significa ‘colui che precede ‘.

Tosca: nome di origine latina, significa ‘toscana ‘.

Talia: nome di origine greca, significa ‘germoglio tenero ‘.

Tabata: nome di origine aramaica, significa ‘gazzella ‘.

Tracy: nome di origine normanna, significa ‘tracio ‘.

Tabita: nome di origine aramaica, significa ‘gazzella ‘.

Taylor: nome di origine francese, significa ‘tagliatrice di stoffe ‘.

