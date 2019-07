Makeup: lifting in 20 secondi senza bisturi-VIDEO-

Il segreto di molte star che hanno una pelle tirata e degli occhi da gatta sono dei cerotti che si utilizzando per tirare letteralemente le linee dei viso. Scopriamo cosa sono e come si utilizzano.

Da Sophia Loren a Lady Gaga, sono tantissime le star del cinema e dello spettacolo che hanno affidato il loro sguardo a dei piccoli aiutini e non sempre al bisturi. Esistono infatti dei piccoli cerotti che si applicano sui contorni del viso, che con l’azione di un elastico riescono in pochi secondi a cambiare le linee naturali di uno sguardo e addirittura del collo, che è una delle parti del corpo che invecchia più facilmente.

Si chiamano ‘Istant facelift’ e sono uno dei segreti che si utilizzano nei backstage delle passerelle più importanti e durante i migliori servizi fotografici. Non sempre infatti lo sguardo magnetico è naturale, anzi scoprirete che in pochi secondi tutte le donne potranno sfoggiare un occhio alla Sophia Loren.

Lifting in 20 secondi con i cerotti liftanti

Il bravissimo makeup artist italiano Daniele Lorusso in arte ‘MrDanielmakeup’ ci rivela il segreto di bellezza di molte star e modelle che sfoggiano visi tiratissimi e sguardi ammalianti. Quello che natura non crea si può raggiungere con il semplice utilizzo di cerotti speciali che con l’ausilio di un elastico, riescono in pochi secondi a trasformare un viso.

Scoprite come si utilizzano i cerotti per lifting, un’invenzione corenana che sta spopolando tra le star dei social e dello spettacolo.

