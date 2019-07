Makeup: come pulire i pennelli del trucco in modo naturale

I pennelli per il trucco sono un accessorio che ogni donna utilizza tutti i giorni, per questo debbono essere puliti accuratamente. Ecco come detergerli in modo naturale.

La pulizia dei pennelli e di tutti gli strumenti per il makeup, come anche le spugnette è un gesto molto importante per la salute ma troppe volte sottovalutato. Detergere ogni pennello in modo accurato, soprattutto quelli con cui si applicano prodotti liquidi come il fondotinta ed il primer è un gesto da compiere ad ogni utilizzo.

Qualche consiglio per pulire i pennelli in modo naturale ed efficace, senza dover ricorrere a detergenti in commercio creati proprio per gli accessori del makeup.

Come detergere i pennelli del trucco in modo naturale

Per pulire i pennelli del trucco in modo semplice, naturale ed efficace si può procedere un due modi, il primo per i pennelli da polveri ed il secondo per quelli utilizzati con prodotti liquidi. In entrambi i casi il pennello tornerà perfettamente pulito ma con due procedimenti diversi.

Come detergere i pennelli da polveri

Per detergere i pennelli da polveri, basterà utilizzare un semplice sapone neutro o meglio ancora di marsiglia. Basterà insaponare più volte e sciacquare il pennelli fino a che tutto il colore presente sulle setole non sia stato perfettamente eliminato. Una volta detersi, i pennelli andranno lasciati ad asciugare, mai in verticale, poiché l’acqua colerebbe al centro del pennello ma adagiati su della carta assorbende in orizzontale, l’uno accanto all’altro con le teste alternate tra loro.

Come detergere i pennelli utilizzati per i prodotti liquidi

I pennelli utilizzati per stendere il fondotinta o il primer risulteranno particolarmente sporchi, soprattutto grassi, vista le formulazioni dei prodotti a base di oli e siliconi. Per pulirli in modo perfetto prima si dovranno eliminare le tracce di grasso strofinandoli con dell’olio vegetale. Le molecole di grasso dell’olio si andranno ad attaccare a quelle del prodotto di makeup portandole via. Una volta puliti con l’olio, andranno detersi con il sapone neutro, procedendo nella detersione e asciugatura come per i pennelli da polveri.

