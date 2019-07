Una maschera illuminante ed idratante allo zafferano che si potrà preparare in pochi minuti e che regalerà un incarnato perfetto.

La natura ci regala sempre ingredienti con cui prenderci cura della nostra pelle in modo semplice, economico e soprattutto efficace. Ecco come preparare una maschera dal potere idratante ed illuminante allo zafferano. Un elisir dorato di bellezza e salute che potrà essere preparato in un minuto e che renderà l’incarnato luminoso e vellutato.

Alla base della maschera di bellezza troviamo come ingrediente il latte di cocco, un vero e proprio concentrato di bellezza per la pelle dal potere idratante ed emolliente che rende l’epidermide particolarmente morbida.

Lo zafferano, è una spezia dal potere illuminante, schiarente ed è perfetto per il trattamento di pelli grasse e tendenti all’acne.

Gli oli vegetali come quello di vaniglia, completeranno il trattamento di bellezza naturale, regalando all’incarnato grande nutrimento. La maschera si potrà preparare pochi minuti prima dell’applicazione e dovrà restare in posa per circa 10 minuti sul viso asciutto e pulito.

Come preparare la maschera illuminante allo zafferano

Per preparare la maschera illuminante ed idratante allo zafferano, avrete bisogno di:

3-4 cucchiaini di latte di cocco

1 punta di cucchiaino di zafferano

1 cucchiaino di oleolito di vaniglia o di altro olio vegetale

Dopo aver miscelato tutti gli ingredienti in una ciotolina, si potrà applicare la maschera su viso e collo con l’ausilio di un pennello. Dopo la posa di 10 minuti, andrà risciacquata con acqua tiepida. Il viso risulterà davvero luminoso, fresco ed idratato. Non vi resta che guardare il video!

