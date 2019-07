Come realizzare una buonissima maschera dopo sole fai da te, perfetta per lenire, idratare e rinfrescare la pelle del viso dopo l’esposizione al sole.

In estate la pelle è sottoposta ogni giorno allo stress dell’esposizione al sole, soprattutto durante i giorni di vacanza in cui si passa la maggior parte della giornata in spiaggia o in piscina. L’epidermide dunque necessita di trattamenti extra dal potere idratante, lenitivo e restituente da applicare generosamente su viso e corpo.

->POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Pelle: i rimedi naturali per l’eritema e la scottatura solare

Abbiamo selezionato per voi un video tutorial seguendo il quale potrete imparare come creare una maschera dopo sole allo yogurt e al miele, perfetta da applicare dopo una giornata al mare.

Se vuoi restare sempre aggiornato sulla categoria bellezza, clicca qui!

Come creare una maschera dopo sole allo yogurt e miele

Per realizzare la maschera dopo sole allo yogurt e al miele, abbiamo bisogno di:

mezza banana

1 cucchiaino di oleolito di carota o calendula

2 cucchiai di yogurt bianco

1 cucchiaino di miele

Questi ingredienti hanno moltissime proprietà per la pelle, la banana idrata e calma la pelle stressata dal sole, la carota o la calendula, leniscono, rendono la pelle liscia, lo yogurt bianco idrata, rinfresca ed è un ottimo emolliente ed infine il miele è un cicatrizzante e rende la pelle vellutata.

La maschera andrà applicata sul viso con l’aiuto di un pennello e lasciata in posa per circa 10 minuti. Poi andrà risciacquata con acqua fredda per intensificare l’effetto rinfrescante e tonificante del trattamento.

->>GUARDA ANCHE:

Olio corpo fai da te che prolunga l’abbronzatura-VIDEO-

Bakuchiol, il botox vegetale che rivoluziona la cosmetica

Acque termali spray, cosa sono e a cosa servono

Latte di riso: scopri l’elisir di bellezza

5 gesti da evitare per sembrare più giovane più a lungo

Ginnastica facciale antirughe: 5 esercizi per combattere i segni del tempo

Siero viso antiage all’acido ialuronico fai da te-VIDEO-

La tua pelle è più bella con le mele

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI