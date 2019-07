Un buonissimo menu per pranzo e cena al sapore mediterraneo. Tante ricette con l’origano che conquisteranno al primo assaggio.

Se non sapete cosa preparare oggi per pranzo e cena, lasciatevi trasportare dall’olfatto e affidatevi alle spezie aromatiche, in particolare l’origano, sempre presente nella dispensa ma troppe volte dimenticato e sottovalutato.

L’origano oltre ad essere una gustosa spezia in cucina, vanta moltissime proprietà curative e salutari per l’organismo. Le sue foglioline infatti hanno un potere antinfiammatorio, antiossidante, antisettico e antidolorifico. Aiuta inoltre la digestione e da una sferzata alle difese immunitarie. In cucina si usano le foglioline essiccate con cui si possono preparare anche decotti da bere.

Cosa cucino oggi? Il menu completo per il pranzo con l’origano

