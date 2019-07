In estate si va spesso incontro a eritemi solari dovuti alla sovraesposizione ai raggi del sole. I migliori rimedi naturali per curare la pelle.

L’estate evoca immagini bellissime, di persone stese al sole in pieno relax e che si godono il mare in tutto il suo splendore, ma purtroppo anche nei più bei sogni esiste sempre il risvolto negativo e nel caso specifico dell’esposizione al sole, è l’eritema solare che può far capolino se non si attuano delle strategie di difesa per la nostra pelle.

Scopriamo quali sono i migliori rimedi naturali per alleviare bruciore e rossore dovuti a eritema e scottature solari.

I migliori rimedi naturali per gli eritemi e le scottature solari

Tornare a casa con la pelle arrossata e dolorante dopo una giornata al mare è capitato a tutti una volta nella vita. Dato per assunto che la protezione solare resta l’unica arma per impedire questo tipo di inconvenienti o peggio l’insorgere di malattie dermatologiche come i melanomi, ecco per voi alcuni rimedi naturali per curare e lenire la pelle ustionata al sole.

Se sulla pelle dovessero formarsi delle bolle d’acqua, la cosa più importante sarà non romperle per scongiurare l’insorgere di infezioni. Le bolle si romperanno da sole e la pelle si desquamerà naturalmente. Per lenire la pelle arrossata, il rimedio naturale per eccellenza è l’aloe vera, e si potrà applicare un impacco di gel di aloe vera sulla pelle.

Anche gli oli essenziali possono essere dei lenitivi e rinfrescanti della pelle ustionata. Basterà diluire alcune gocce di olio essenziale di menta ed eucalipto in un olio di mandorle dolci e massaggiare delicatamente sulla cute. Altro rimedio naturale è la calendula. La pelle ustionata troverà grande giovamento dall’applicazione di una crema alla calendula dal potere lenitivo e antiinfiammatorio.

Rimedio naturale per eccellenza per eritema e scottature solari, l’olio di iperico che una volta applicato permette una veloce rigenerazione della pelle, svolge un’azione antibatterica ed elimina dolore, prurito e bruciore. Per prevenire questo tipo di patologie della pelle è importante applicare sempre una crema con filtro di protezione molto alto, evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde e indossare capi protettivi nelle zone più delicate. Per tutti coloro abbiano una pelle lattea, sarà opportuno indossare anche una maglietta nei primi giorni di esposizione e far abituare la pelle in modo graduale.

