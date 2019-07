Per gli appassionati della tintarella, ecco un olio corpo fai da te che prolunga l’abbronzatura. Un prodotto naturale a base di carota che idrata la pelle in modo eccezionale.

Un olio naturale per prolungare l’effetto dell’abbronzatura e prendersi cura della pelle del corpo in modo unico. La pelle in estate subisce un forte stress, sottoposta all’effetto dei raggi solari, della salsedine e del cloro delle piscine. Per questo un trattamento di bellezza intensivo è d’obbligo ed è ancor più piacevole se è mirato a mantenere e prolungare l’abbronzatura.

Scopriamo come preparare quest’ olio per il corpo idratante e base di carota, per mantenere la pelle morbida, vellutata e piacevolmente abbronzata fino a settembre.

Come preparare l’olio per il corpo che prolunga l’abbronzatura

Per preparare l’olio per il corpo alla carota che prolunga l’abbronzatura, avrete bisogno di:

35 grammi di oleolito di carota

15 grammi di oleolito di calendula o di olio di mandorle dolci

30 gocce di fragranza naturale o di olio essenziale di lavanda, legno di rosa, di geranio o di elicriso

60 gocce di estratto di carota (facoltativo)

33 gocce di coenzima Q10 (facoltativo)

Gli ingredienti che servono per preparare questo meraviglioso olio per il corpo nutriente, idratante e che preserva l’abbronzatura, si potranno reperire facilmente in una erboristeria fornita o on line. In un batter d’occhio preparerete un eccezionale trattamento di bellezza per la pelle del corpo e del viso che potrete applicare sulla pelle umida ogni sera, effettuando un piacevola massaggio fino a completo assorbimento.

Il prodotto così preparato si conserva almento 6 mesi se tenuto in bottiglie di vetro scuro per evitarne l’ossidazione. Non vi resta che guardare il video tutorial e preparare il vostro olio per il corpo!

